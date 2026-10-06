San Luis lanzó Mi Próximo Paso con créditos de hasta $8 millones

San Luis lanzó la tercera edición de Mi Próximo Paso, con créditos de hasta $8 millones para emprendimientos. El programa tendrá una línea para negocios formalizados y otra para quienes recién comienzan. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre.

El Gobierno de San Luis presentó la tercera edición de Mi Próximo Paso, el programa que ofrece capacitación, acompañamiento y financiamiento para emprendedores. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre y los créditos podrán alcanzar los $8 millones.

La nueva edición tendrá dos líneas de financiamiento. Mi Próximo Paso (MiPro) estará destinada a emprendimientos ya formalizados que tengan potencial de crecimiento, mientras que Mi Primer Emprendimiento (MiPre) estará orientada a quienes recién comienzan una actividad.

En el caso de MiPro, al menos uno de los dos socios deberá estar formalizado, contar con inscripción en ARCA y DPIP con una antigüedad mínima de seis meses y acreditar dos años de residencia en San Luis.

El crédito será de hasta $8 millones. Los primeros $3 millones podrán solicitarse a sola firma y, para montos superiores, será necesario presentar un garante solidario.

Para quienes están dando sus primeros pasos estará MiPre, que también exige dos socios mayores de 18 años y con al menos dos años de residencia en la provincia. En este caso, el financiamiento será de hasta $3 millones a sola firma.

Ambas líneas tendrán un plazo de devolución de 42 meses, con seis meses de gracia y luego 36 cuotas iguales. La tasa será del 17% anual.

El dinero podrá utilizarse para la compra de equipamiento, maquinaria y tecnología, mejoras edilicias, desarrollo de clientes y acceso a nuevos mercados. El financiamiento no podrá destinarse a actividades de compra y venta.

Quienes ya hayan participado de ediciones anteriores podrán volver a solicitar el beneficio únicamente si tienen el crédito anterior cancelado al 31 de diciembre de 2026.

Capacitación y acompañamiento

El programa contempla cuatro etapas: capacitación y formulación del plan de negocios, presentación de la documentación, evaluación y financiamiento, y seguimiento posterior.

Durante el proceso habrá mentoreo y asistencia de profesionales, técnicos y estudiantes avanzados. Además, se incorporarán contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios.

El gobernador Claudio Poggi destacó que esta edición busca atender tanto a quienes quieren hacer crecer un emprendimiento como a quienes están comenzando.

“Queremos que este programa llegue hasta el último paraje de San Luis”, afirmó el mandatario.

Poggi también aseguró que los emprendedores tendrán acompañamiento durante todo el proceso. “A todo este proceso no lo van a hacer solos”, sostuvo.

El programa alcanzará actividades vinculadas con turismo, minería, agro, agroindustria, manufactura, servicios y empresas de base tecnológica, entre otros sectores.

Fechas y cómo inscribirse

Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 28 de octubre de 2026. La capacitación y formulación de los planes de negocios se desarrollará entre el 31 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

La primera clase presencial será el sábado 31 de octubre en el Parque IV Centenario de San Luis.

Durante noviembre se trabajará sobre mercado, análisis FODA y clientes; en diciembre, sobre producto, producción, costos y plan de inversión; y en enero, sobre marketing e inteligencia artificial.

La presentación de los planes de negocio y la documentación se realizará entre el 1º de febrero y el 15 de marzo de 2027. La aprobación, el financiamiento y la puesta en marcha comenzarán a partir del 1º de marzo.

Las inscripciones se realizan de manera digital a través de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo de San Luis.