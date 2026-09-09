Villa Mercedes: un conductor dio 1,28 de alcoholemia y le secuestraron la camioneta

Un hombre de 51 años dio positivo en un control de alcoholemia durante un operativo de prevención realizado en la madrugada de este martes en Villa Mercedes. El test arrojó 1,28 g/l de alcohol en sangre y la camioneta que conducía fue secuestrada preventivamente. En el mismo procedimiento, un joven de 19 años fue demorado tras protagonizar un episodio con los policías.

Un conductor de 51 años dio positivo en un control de alcoholemia con 1,28 g/l de alcohol en sangre durante un operativo de prevención realizado en la madrugada de este martes en Villa Mercedes. Como consecuencia del resultado, su camioneta fue secuestrada de manera preventiva.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Arenales, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Motorizado encontraron una Chevrolet S10 estacionada y a varias personas que mantenían una discusión.

Durante la intervención, los policías advirtieron signos compatibles con la ingesta de alcohol en el conductor y solicitaron la presencia de personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente test.

El alcotest arrojó 1,28 g/l, por lo que se dispuso el secuestro preventivo del vehículo.

Un joven fue demorado

En el mismo lugar se produjo otro episodio. Según informaron fuentes policiales, un joven de 19 años comenzó a alterarse y lanzó expresiones intimidatorias contra los efectivos que intervenían en el procedimiento.

Ante la situación, los policías le indicaron que depusiera su actitud, pero el joven habría desobedecido las instrucciones.

Finalmente, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9° de Villa Mercedes, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento formó parte de las tareas de prevención desplegadas durante la madrugada y terminó con un vehículo secuestrado por alcoholemia positiva y un joven trasladado a una dependencia policial.