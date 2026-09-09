Boca le ganó 1-0 a San Pablo y sacó ventaja en la ida de los cuartos de la Sudamericana

Boca venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Miguel Merentiel marcó el único gol a los 52 minutos, tras aprovechar un rebote del arquero Rafael. Álvaro Montero también fue clave para sostener el triunfo. La revancha será el martes 15 de septiembre en el Morumbí.

Boca Juniors dio el primer paso en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En una Bombonera repleta y en un partido cerrado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a San Pablo y sacó una ventaja mínima para viajar a Brasil, donde el próximo martes 15 de septiembre se definirá la serie.

El único gol del encuentro lo marcó Miguel Merentiel a los 52 minutos, después de una buena combinación que comenzó en el mediocampo y continuó con la subida de Lautaro Blanco por la izquierda. El lateral envió un centro rasante, el delantero uruguayo remató y, después de que Rafael tapara el primer intento, aprovechó el rebote para convertir.

Boca consiguió así un triunfo importante, aunque la diferencia es corta y deberá sostenerla en el Morumbí. Un empate le alcanzará para avanzar a las semifinales.

San Pablo tuvo las primeras chances

Durante los primeros minutos, San Pablo manejó la pelota y consiguió instalarse en campo de Boca, aunque sin generar demasiadas situaciones de peligro.

La primera gran oportunidad llegó después de un error de Tomás Belmonte en la salida. El mediocampista perdió la pelota y Artur aprovechó para avanzar y enviar un centro hacia Luciano, que quedó con espacio para cabecear. Sin embargo, Álvaro Montero respondió con una gran atajada y evitó la apertura del marcador.

Boca comenzó a acomodarse después de la pausa de hidratación y buscó lastimar principalmente por las bandas, con Leandro Lozano por derecha y Lautaro Blanco por izquierda.

El equipo paulista, sin embargo, consiguió cerrar los caminos hacia el arco defendido por Rafael.

Antes del descanso, Jonathan Calleri tuvo otra posibilidad después de una buena acción colectiva de San Pablo, pero su remate salió desviado.

Merentiel aprovechó la oportunidad

Boca salió al segundo tiempo con otra intensidad y rápidamente encontró el gol.

A los siete minutos de la etapa, una acción iniciada en el mediocampo permitió que el equipo local avanzara por la izquierda. Blanco recibió, llegó hasta el fondo y envió un centro bajo hacia Merentiel.

«La Bestia» controló la acción, remató y encontró la respuesta de Rafael. Pero el arquero brasileño no pudo evitar que el uruguayo aprovechara el rebote para marcar el 1-0.

El gol modificó el partido. Boca ganó confianza y San Pablo tuvo que adelantarse en busca del empate.

El conjunto de Arruabarrena tuvo alguna posibilidad para ampliar la diferencia, entre ellas varios remates de Alan Velasco, que tuvo una actuación más destacada y se retiró de la cancha entre aplausos de los hinchas.

Montero sostuvo la ventaja

Con el correr de los minutos, San Pablo volvió a buscar el empate y Boca debió defenderse cerca de su área.

Montero apareció nuevamente para sostener el resultado y Boca consiguió mantener su arco en cero hasta el final.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el árbitro chileno Piero Maza expulsó inicialmente al portugués Domingos Duarte por una infracción sobre Leandro Paredes. Sin embargo, el VAR revisó la acción y determinó que correspondía revertir la tarjeta roja, por lo que San Pablo continuó con once jugadores.

Además, Calleri recibió una tarjeta amarilla y, al encontrarse suspendido por acumulación, no podrá jugar la revancha en Brasil. Será una baja importante para Dorival Júnior en el partido decisivo.

Todo se define en Brasil

Boca cumplió con el objetivo de ganar como local y llegará al Morumbí con una ventaja que puede resultar decisiva, aunque la serie está lejos de estar cerrada.

El equipo argentino se impuso por la mínima en un partido parejo y de pocas situaciones claras. Ahora tendrá que defender el 1-0 en Brasil para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

La revancha será el martes 15 de septiembre en el Morumbí. Si Boca empata, avanzará directamente a las semifinales; si San Pablo gana por un gol, la serie se definirá por penales, mientras que una victoria brasileña por dos o más goles le dará la clasificación al conjunto paulista.