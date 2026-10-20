Villa Mercedes: el imputado seguirá investigado por atropellar a un motociclista

La Justicia rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Gonzalo Martín Suárez, imputado por el choque que dejó gravemente herido a un motociclista en Villa Mercedes. El juez consideró, entre otros argumentos, que no se había precisado el perjuicio concreto. La causa sigue en etapa de investigación y tendrá una nueva audiencia por una pericia al automóvil.

La Justicia de Villa Mercedes rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Gonzalo Martín Suárez, imputado por el choque que dejó gravemente herido a un motociclista el 4 de octubre. La investigación continuará y una próxima audiencia tratará la realización de una pericia sobre el automóvil involucrado.

La resolución se tomó este lunes en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo del juez Santiago Ortiz. El abogado defensor, Gastón Yllera, había solicitado excluir de la causa el testimonio de una mujer entrevistada por la Policía el 7 de octubre.

Por qué la defensa pidió la nulidad

Yllera cuestionó cómo se había obtenido el testimonio y sostuvo que los investigadores llegaron hasta la mujer a partir de una conversación con su defendido, quien estaba detenido desde el día anterior.

Para fundamentar el planteo, invocó garantías constitucionales vinculadas con el debido proceso y la denominada teoría del fruto del árbol envenenado. También pidió que se anularan las actuaciones posteriores que pudieran derivarse de esa declaración.

La Fiscalía se opuso al pedido. Argumentó que Suárez había sido informado de sus derechos y que no se había vulnerado ninguna garantía. Además, sostuvo que el testimonio podría incorporarse como prueba en un eventual juicio oral.

La querella también rechazó el planteo y afirmó que la defensa no había precisado qué perjuicio concreto le ocasionaba esa declaración al imputado.

Tras escuchar a las partes, el juez desestimó el pedido, entre otros motivos, porque no se había especificado el daño que habría provocado la incorporación del testimonio. En su resolución también hizo referencia al artículo 145 del Código Procesal Penal de San Luis, relacionado con la posibilidad de que determinadas personas se abstengan de declarar contra el imputado.

Cómo ocurrió el choque

El siniestro ocurrió el domingo 4 de octubre, cerca de las 7:37, en la esquina de Chacabuco y Pueyrredón, en Villa Mercedes.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Suárez conducía un Peugeot 2008 gris por Pueyrredón, de sur a norte, mientras que el motociclista circulaba por Chacabuco en una Yamaha roja.

Al llegar al cruce, el automóvil impactó contra el lateral izquierdo de la moto. La acusación sostiene que el conductor continuó la marcha y se retiró del lugar sin comprobar el estado de la víctima ni asistirla.

El joven sufrió traumatismos de cráneo y tórax y quedó en estado reservado, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia de formulación de cargos.

Como parte de la investigación, la Fiscalía presentó más de seis registros de cámaras de seguridad. También señaló que los daños del Peugeot secuestrado y la ausencia de algunas piezas plásticas coincidían con restos encontrados en el lugar del accidente.

Qué se investiga y cuáles son los próximos pasos

Suárez permanece imputado provisoriamente por lesiones graves culposas en accidente de tránsito, agravadas por la fuga y la falta de asistencia a la víctima, en concurso real con abandono de persona y ocultamiento de prueba, según la calificación mencionada en la audiencia.

La investigación penal preparatoria continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. La próxima audiencia estará destinada a tratar la realización de una pericia sobre el automóvil.

Durante la audiencia inicial, el imputado había pedido disculpas a los familiares del motociclista que participaron de la instancia judicial: “Les pido disculpas por lo que sucedió”.