Rechazaron otro traslado para operar a Anabela Lucero y presentaron un hábeas corpus

Anabela Lucero recibió una indicación de tramadol para aliviar el dolor luego de que profesionales de la Maternidad Teresita Baigorria confirmaran la rotura de una prótesis mamaria. Tras otro rechazo al traslado para una cirugía, su defensa presentó un nuevo hábeas corpus para reclamar atención urgente por parte de un cirujano.

Profesionales de la Maternidad Teresita Baigorria confirmaron la rotura de una prótesis mamaria de Anabela Lucero y le indicaron tramadol para aliviar el dolor. Tras un nuevo rechazo judicial al pedido de traslado para una cirugía, su defensa presentó el viernes 16 de octubre otro hábeas corpus para reclamar atención urgente por parte de un cirujano.

Según lo informado, la medicación fue indicada para controlar el dolor, pero no resuelve la rotura de la prótesis ni sustituye la evaluación y el tratamiento especializado que pudiera necesitar.

La defensa reclama atención quirúrgica

La presentación judicial se realizó luego de que la Justicia volviera a rechazar el pedido de traslado para que Lucero pudiera ser intervenida. A partir de esa decisión, sus abogados solicitaron que se garantice el acceso urgente a una consulta con un especialista.

El reclamo se centra en obtener una respuesta médica efectiva, que permita evaluar la lesión y determinar qué tratamiento corresponde. La defensa sostiene que la atención debe contemplar tanto el alivio del dolor como la resolución del problema en la prótesis.

El caso se suma a otros planteos presentados por sus abogados durante las últimas semanas por la atención médica que recibe mientras permanece detenida. Según habían informado, Lucero sufrió un golpe en el pecho durante una actividad en el establecimiento penitenciario y luego fue trasladada a centros de salud para su evaluación.

Qué solicita el nuevo hábeas corpus

Con la nueva presentación, la defensa busca que se garantice la atención especializada y se concrete la evaluación por parte de un cirujano. El objetivo es que se determine la conducta médica necesaria frente a la rotura confirmada.

Por el momento, la información difundida no precisa cuándo podría concretarse la consulta ni si se autorizó un nuevo traslado para una eventual intervención quirúrgica.

La controversia plantea la necesidad de definir los pasos médicos a seguir mientras continúa el reclamo judicial por el acceso de Lucero a la atención que requiere.