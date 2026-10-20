El riesgo país tocó los 678 puntos y marcó un máximo anual

El riesgo país llegó a los 678 puntos durante la rueda del lunes, su nivel más alto de 2026. La suba coincidió con caídas de los bonos soberanos y de las acciones argentinas en Wall Street. El Gobierno atribuyó el movimiento a la incertidumbre internacional y defendió su estrategia de fortalecimiento macroeconómico.

El riesgo país argentino llegó a los 678 puntos básicos durante la rueda del lunes, su nivel más alto de 2026, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos y de las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street. El indicador había cerrado el viernes en 648 unidades, por lo que el avance intradiario fue de 30 puntos.

La suba llevó al índice elaborado por JP Morgan a valores que no se registraban desde fines de octubre de 2025, cuando alcanzó los 690 puntos. En lo que va del mes, el indicador acumula un incremento superior al 11%, mientras que la suba desde el inicio de 2026 supera el 18%.

El movimiento estuvo acompañado por una baja de los títulos públicos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraron retrocesos durante la rueda, con descensos de hasta el 2% en algunos instrumentos. Entre las caídas se destacó el Global 2046, mientras que los Bonares también operaron en terreno negativo.

En Wall Street, la mayoría de las acciones de compañías argentinas cotizó a la baja. Entre los principales retrocesos se ubicaron Edenor, Central Puerto, YPF, Grupo Financiero Galicia y Telecom, en una jornada marcada por la cautela de los inversores frente a los activos locales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó el aumento del indicador a la situación internacional. “La suba obedece a la incertidumbre global”, sostuvo, y afirmó que el Gobierno trabaja para fortalecer la posición macroeconómica del país ante posibles escenarios de inestabilidad.

Ravier recordó además que la administración de Javier Milei recibió el país con un riesgo país superior a los 2.500 puntos básicos y remarcó que actualmente se encuentra por debajo de ese nivel. Sin embargo, el indicador había registrado valores más bajos durante el año antes de retomar una tendencia ascendente.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de títulos considerados de referencia, como los del Tesoro de Estados Unidos. Cuando aumenta, suele reflejar una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y puede encarecer el acceso al financiamiento internacional.

La evolución de las próximas ruedas dependerá de la dinámica de los mercados externos y de la evaluación que hagan los inversores sobre la situación económica y financiera argentina.