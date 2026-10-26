Villa Mercedes: detuvieron a un hombre tras agredir a policías

Un hombre de 36 años fue detenido en Villa Mercedes tras ingresar sin autorización a una vivienda de la calle Montevideo al 100 y agredir a los efectivos que acudieron al lugar. El episodio ocurrió luego de una discusión con su expareja.

Un hombre de 36 años fue detenido en Villa Mercedes el sábado 24 de octubre, luego de ingresar sin autorización a una vivienda de la calle Montevideo al 100 y agredir a los policías que intervinieron para que se retirara del lugar.

El procedimiento comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a un llamado por un conflicto familiar. En ese primer episodio, el hombre mantenía una discusión con su expareja.

Poco después, los uniformados recibieron una nueva alerta que advertía sobre la presencia del mismo individuo en una propiedad privada. Al llegar, la dueña de la vivienda manifestó que había ingresado sin su consentimiento.

Cuando los policías le solicitaron que abandonara el inmueble, el hombre reaccionó de manera agresiva contra el personal. Los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo a una dependencia policial.

Durante una requisa realizada en presencia de un testigo, se secuestraron elementos personales. Antes de quedar alojado en la dependencia, el detenido fue examinado por personal médico.

Las actuaciones continuaron para establecer las circunstancias del episodio y determinar los pasos judiciales correspondientes.