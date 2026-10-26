Presupuesto 2027: el Gobierno acelera negociaciones para conseguir dictamen

La Libertad Avanza busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 el miércoles 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. Para lograrlo, negocia con bloques aliados y gobernadores, en medio de reclamos por discapacidad, universidades, asignaciones sociales, cajas jubilatorias y obras públicas.

La Libertad Avanza intensificará esta semana las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores para conseguir dictamen del Presupuesto 2027 el miércoles 28 de octubre. El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 18 de noviembre, pero deberá acercar posiciones sobre fondos para discapacidad, universidades y reclamos de las provincias.

El cronograma parlamentario obliga al Gobierno a acelerar las conversaciones, ya que durante la primera quincena de noviembre se prevé una actividad reducida en el Congreso. Entre el lunes y el martes, el oficialismo buscará cerrar acuerdos que le permitan avanzar con el despacho de mayoría.

La última reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda está prevista para el martes a las 11, mientras que el debate por los dictámenes fue programado para el miércoles a las 14. La estrategia parlamentaria es encabezada por Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cargo de parte de las gestiones con los mandatarios provinciales.

Uno de los principales puntos de conflicto es el financiamiento de la discapacidad. Los bloques de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales reclaman eliminar los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen cambios en la legislación del sector, y solicitan una recomposición de las partidas.

También hay diferencias por las asignaciones sociales. Los sectores dialoguistas cuestionan la eliminación de los mecanismos de actualización automática vinculados con la inflación para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones familiares.

El financiamiento universitario constituye otro frente de negociación. Mientras el proyecto contempla una partida de $7,3 billones, los rectores reclaman alrededor de $11 billones para atender las necesidades del sistema.

A esos planteos se suman los pedidos de 13 provincias para que la Nación regularice las deudas con sus cajas jubilatorias, además de reclamos por recursos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023.

El Gobierno sostiene que cualquier modificación debe preservar el equilibrio fiscal y el superávit primario, una condición que limita el margen de concesiones durante las negociaciones.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita al menos 129 presentes para abrir una sesión en la Cámara baja. Por eso, además de cerrar acuerdos sobre el contenido del Presupuesto, deberá garantizar el acompañamiento de sus aliados y de legisladores vinculados con los gobernadores.

El desafío inmediato será reunir los apoyos necesarios para firmar el dictamen y sostener el calendario previsto. La aprobación del Presupuesto 2027 dependerá de que el oficialismo logre compatibilizar sus metas fiscales con las demandas de los bloques dialoguistas y las provincias.