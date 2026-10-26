Exigía dinero en la calle y atacó a los policías en Villa Mercedes

Un joven fue detenido en Villa Mercedes tras ocasionar disturbios y presuntamente exigir dinero a los transeúntes. El hecho ocurrió cerca de las 6 del domingo, en la esquina de General Paz y Buenos Aires, donde también habría agredido a los policías que intervinieron.

Un joven fue detenido en Villa Mercedes durante la madrugada del domingo 25 de octubre, luego de provocar disturbios en la vía pública y agredir a efectivos policiales. El episodio ocurrió alrededor de las 6, en inmediaciones de un comercio ubicado en la esquina de General Paz y Buenos Aires.

El procedimiento comenzó cuando personal motorizado del Comando Radioeléctrico recibió una alerta por un hombre que ocasionaba desórdenes y presuntamente exigía dinero a los transeúntes.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a un automovilista, quien aseguró que el joven le había pedido dinero y luego lo había insultado.

Cuando los policías intentaron calmar la situación, el joven habría reaccionado de manera agresiva y lanzado golpes de puño contra los efectivos.

Ante esa conducta, el personal policial logró reducirlo y trasladarlo a la Comisaría Seccional 8.ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.