Viernes verde: El oficial bajó a $1.395 y las acciones argentinas volaron en Wall Street

El dólar oficial cerró este viernes a $1.395, registrando una baja de $15 en un solo día y alcanzando su valor más bajo desde octubre de 2025. En lo que va de 2026, la divisa ya retrocedió un 5,7%. La jornada estuvo marcada por una caída del Riesgo País a 518 puntos, una fuerte suba del Merval impulsada por IRSA (7,3%) y un rendimiento positivo de los ADRs en Nueva York. Los dólares financieros también acompañaron la tendencia, con el MEP bajando a $1.405.

Por Alejo Pombo

La City vivió un viernes de distensión cambiaria que no se veía desde mediados del año pasado. El dólar oficial perforó la barrera de los $1.400, una marca que el mercado consideraba un piso de resistencia. Al cerrar en $1.395, la moneda estadounidense acumula una caída de $85 en lo que va de este año, reflejando una apreciación del peso que desafía las proyecciones inflacionarias de meses anteriores.

El fenómeno no fue aislado. El Dólar Blue retrocedió hasta los $1.430, mientras que el MEP se ubicó apenas por encima del oficial en $1.405,12, reduciendo la brecha cambiaria a niveles mínimos. Este escenario fue el combustible ideal para el mercado de renta variable: las acciones argentinas en Nueva York operaron mayoritariamente al alza, con IRSA a la cabeza (5,25%), seguida de cerca por el sector bancario con el Grupo Financiero Galicia (4,28%).

El mercado local replicó la euforia; el índice Merval subió un 1,4% rozando los 2,9 millones de puntos. La confianza de los inversores también se tradujo en una mejora de los títulos públicos: el Riesgo País continuó su senda descendente hasta los 518 puntos, mientras que los bonos soberanos como el AL41D y el GD46D mostraron alzas sostenidas. La única nota discordante en el panel líder fue Ternium, que cerró con una baja del 2,52%, en una jornada donde la apuesta por el sector financiero e inmobiliario dominó la escena.