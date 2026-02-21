Milei en Tucumán: El Presidente desembarca con su «Tour de la Gratitud» el 19 de marzo

El presidente Javier Milei visitará Tucumán el 19 de marzo como parte de su gira nacional para agradecer el apoyo en las legislativas del 26 de octubre. La visita ocurre en un contexto político particular: el bloque de diputados que responde al gobernador Osvaldo Jaldo fue clave para aprobar la reforma laboral en el Congreso. Pese a esta sintonía legislativa, fuentes oficiales confirmaron que Jaldo no formará parte de las actividades, ya que Milei busca un formato de contacto puramente militante, similar al utilizado en Córdoba y Buenos Aires.

Por Alejo Pombo

La logística de La Libertad Avanza ya trabaja a contrarreloj en el norte argentino. El objetivo es claro: recrear la mística de la campaña electoral. Con el estilo descontracturado que lo caracteriza —incluyendo el uso del megáfono y el contacto estrecho con la gente—, el Presidente busca agradecer personalmente a los tucumanos por el resultado de los últimos comicios.

La fecha del 19 de marzo está marcada en rojo en la agenda oficial, sujeta únicamente a imprevistos de último momento que pudieran surgir tras su viaje a los Estados Unidos. Aunque la relación política con el gobierno provincial ha sido fructífera en términos parlamentarios (gracias al apoyo de las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández en la reforma laboral), la estética del evento será estrictamente partidaria.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que Osvaldo Jaldo no será de la partida. El Presidente prefiere mantener la pureza del «Tour de la Gratitud» como un evento de cercanía con el votante, evitando las fotos institucionales que puedan diluir el mensaje de confrontación con la «vieja política» en un territorio históricamente peronista. Este formato ya fue probado con éxito en Córdoba y en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde el mandatario prioriza el saludo desde el estribo de camionetas o escenarios improvisados ante la militancia.