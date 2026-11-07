Una nueva reserva de agua busca evitar cortes en San Luis

La Municipalidad de San Luis licitó la construcción de una nueva cisterna en Aguada II, con una inversión de $2.700 millones. La estructura almacenará 2.100 metros cúbicos y permitirá sostener el abastecimiento durante 48 horas ante roturas de acueductos o picos de consumo.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, firmó este jueves 5 de noviembre el llamado a licitación para construir una nueva cisterna en la planta potabilizadora Aguada II. La obra demandará una inversión estimada de 2.700 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos municipales, y permitirá almacenar 2.100 metros cúbicos de agua potable.

La infraestructura tendrá una autonomía estimada de hasta 48 horas y buscará reducir los cortes de suministro ante roturas en los acueductos o períodos de consumo elevado, especialmente durante el verano.

La iniciativa había sido anunciada el 2 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Ahora, con la firma del llamado a licitación, comenzará el proceso para seleccionar a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

Una reserva para evitar interrupciones del servicio

Actualmente, cuando se produce una rotura en alguno de los acueductos que abastecen a Aguada II, es necesario interrumpir el suministro y realizar tareas de reparación y purgado antes de restablecer el servicio.

Con la nueva cisterna, el Municipio contará con una reserva de respaldo que permitirá continuar abasteciendo a los barrios mientras se solucionan los inconvenientes en la infraestructura.

«Cuando se rompe un caño, que se rompen, eso es inevitable, pero vamos a tener la cisterna de backup para ir ayudando a la otra cisterna y, de esa manera, suministrar agua potable a los barrios», explicó Hissa.

El intendente sostuvo que el objetivo es dar una respuesta a los problemas históricos de abastecimiento que afectan a distintos sectores de la capital.

El crecimiento de la zona sur

Otro de los objetivos de la obra es acompañar la expansión urbana y poblacional del sector sur de San Luis, donde están previstas nuevas construcciones habitacionales a través de programas provinciales.

«Los vecinos de la zona sur van a ver realmente una mejoría considerable», afirmó Hissa, quien señaló que resulta necesario ampliar la infraestructura de los servicios esenciales frente al crecimiento de la ciudad.

Además, adelantó que el Municipio mantiene conversaciones con el Gobierno provincial para evaluar otras alternativas que permitan fortalecer el sistema de abastecimiento de agua.

Cuándo estaría terminada la obra

Tras el llamado a licitación, deberán cumplirse las etapas de presentación y evaluación de ofertas, selección de la empresa y adjudicación de los trabajos.

Hissa estimó que, una vez completados esos procedimientos, la construcción podría estar finalizada aproximadamente en marzo de 2027.

La nueva cisterna se sumará a las medidas de infraestructura hídrica impulsadas por el Municipio para mejorar la continuidad del servicio, particularmente en los barrios del sur de la capital.