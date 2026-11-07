José Picco será el nuevo ministro de Turismo de San Luis

Claudio Poggi confirmó que José Picco reemplazará a Juan Álvarez Pinto al frente del Ministerio de Turismo y Cultura. El dirigente radical asumirá la próxima semana. Actualmente se desempeña como director dentro de la cartera y preside la UCR provincial.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, confirmó este viernes 6 de noviembre que José Picco será el nuevo ministro de Turismo y Cultura de la provincia, en reemplazo de Juan Álvarez Pinto. El funcionario asumirá sus nuevas responsabilidades durante la próxima semana.

Picco se desempeña actualmente como director de Calidad y Desarrollo Turístico dentro del mismo ministerio. Además, fue elegido recientemente presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, tras las elecciones internas partidarias del 25 de octubre.

El anuncio fue realizado por Poggi a través de sus redes sociales, durante su gira institucional por el interior provincial. De esta manera, el mandatario confirmó una designación que había generado distintas versiones y negociaciones dentro del radicalismo durante los últimos días.

La sucesión se abrió luego de que Álvarez Pinto dejara el gabinete provincial para regresar a la intendencia de Villa de Merlo, función que retomó el lunes 2 de noviembre, después de casi dos años al frente de la cartera turística.

Hasta que se concrete el cambio de autoridades, el ministerio permanece bajo la conducción interina de Natalia Carranza, secretaria Legal y Técnica del Gobierno provincial.

Al comunicar la designación, Poggi aseguró que la política turística continuará con los lineamientos establecidos para esta temporada. Entre las iniciativas previstas se encuentran el programa «50 Festivales» y las campañas de promoción regional y nacional.

«El turismo es un generador de oportunidades de trabajo», expresó el gobernador al anunciar la llegada de Picco a la conducción del área.