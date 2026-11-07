Más de 110 docentes podrían perder su segundo cargo en diciembre

Más de 110 docentes podrían perder sus segundos cargos el 18 de diciembre si la Justicia no resuelve el planteo de UTEP. El gremio cuestiona un decreto provincial y advierte que unas 110 aulas podrían comenzar el ciclo lectivo 2027 sin docentes.

Más de 110 docentes de San Luis podrían perder sus segundos cargos a partir del 18 de diciembre si la Justicia no resuelve a tiempo una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP). Su secretario general, Carlos “Chino” Peralta, manifestó su preocupación por la demora del Superior Tribunal de Justicia y confirmó que este viernes se realizará el sorteo para determinar qué integrante del máximo tribunal tendrá a su cargo el expediente.

«Tenemos miedo de que esto no se resuelva antes de la finalización del ciclo lectivo», advirtió Peralta durante una conferencia de prensa realizada este jueves. El dirigente anticipó que la próxima semana volverán a presentarse ante la Justicia para consultar sobre los avances del planteo.

El reclamo sindical apunta contra el apartado 5.4 del Decreto 1592 del Ministerio de Educación, que establece que la acumulación excepcional de un segundo cargo docente se extienda solamente hasta la finalización del ciclo lectivo vigente.

UTEP considera que esa disposición contradice el Estatuto del Docente, que contempla las figuras de interino y suplente. Por eso, reclama que las designaciones respeten esas condiciones y que los trabajadores no pierdan automáticamente sus cargos al finalizar el año escolar.

El riesgo para el ciclo lectivo 2027

Según explicó Peralta, los más de 110 decretos alcanzados por la medida establecen el cese de los cargos interinos el próximo 18 de diciembre.

El dirigente advirtió que, si no existe una resolución judicial antes de esa fecha, podrían surgir dificultades administrativas para volver a ofrecer esas vacantes durante el primer llamado del ciclo lectivo 2027. «Esto significa que va a haber 110 aulas sin docente en el ciclo lectivo 2027», sostuvo.

Como argumento para respaldar su posición, el secretario general indicó que, según los registros del sindicato, el 54% de los cargos ofrecidos en concursos fueron tomados por docentes que ya tenían otro puesto, ante la falta de aspirantes sin empleo.

Qué reclama UTEP y qué dice la normativa

Para fundamentar su presentación, el gremio menciona el artículo 23 de la Constitución provincial, que contempla excepciones a la incompatibilidad de cargos públicos en situaciones de escasez dentro del sistema educativo.

También invoca el artículo 65, inciso C, del Estatuto del Docente, que establece condiciones para la acumulación de dos cargos de maestro.

La organización presentó la medida cautelar el 8 de septiembre ante el Superior Tribunal de Justicia. El procurador general, Cadelago Filippi, ya emitió un dictamen desfavorable al planteo sindical, aunque todavía resta la resolución del máximo tribunal.

El reclamo también llegó al Ministerio de Educación

Peralta aseguró que UTEP había planteado la problemática ante funcionarios del Ministerio de Educación el pasado 30 de abril. Además, esta semana presentó un nuevo pedido de audiencia con el ministro para solicitar una revisión del decreto, aunque afirmó que todavía no recibió respuestas.

El dirigente también cuestionó el impacto económico que tendría la pérdida del segundo cargo para los trabajadores involucrados. Según estimó, esos puestos representan un ingreso promedio de $1.200.000 mensuales. «La Provincia no se va a fundir por pagarle a 100 trabajadores durante el verano», expresó.

Mientras espera el resultado del sorteo judicial de este viernes, el sindicato insiste en que necesita una definición antes del cierre del ciclo lectivo para evitar el cese de los segundos cargos y las posibles dificultades para cubrir esas aulas durante 2027.