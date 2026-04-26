Le disparó en la pierna en un partido de fútbol infantil en Paraná y huyó: buscan al padre acusado

Un hombre le disparó en la pierna a otro en el Parque Gazzano de Paraná tras un cruce durante un partido de fútbol infantil. El agresor alegó que la víctima había golpeado a su hijo y huyó después de disparar. La víctima fue dada de alta y el sospechoso, identificado como J.G., sigue prófugo.

Un partido de fútbol infantil en el Parque Gazzano de Paraná terminó con un hombre herido de bala en la pierna este viernes a las 19:20. El agresor, identificado como J.G., se acercó a increparlo acusándolo de haber golpeado a su hijo de 10 años durante el encuentro y, tras un altercado físico, extrajo un arma y le disparó antes de huir. Al cierre de esta nota no había detenidos.

La víctima, M.J.M., de 32 años, relató que el desconocido vestido con remera amarilla lo encaró de manera agresiva. Según lo registrado por las cámaras del lugar, el intercambio verbal derivó en un golpe de puño por parte de la víctima, momento en que el agresor sacó el arma y disparó, alcanzando la pierna izquierda. Luego se retiró rápidamente del parque.

M.J.M. fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde se le realizaron estudios que descartaron lesiones de gravedad. Fue dado de alta horas después.

La Policía localizó el domicilio del presunto agresor a través de datos aportados por la víctima. La madre del hijo del sospechoso reconoció haber avisado al padre sobre el incidente en el parque, pero negó participación propia. J.G. no estaba en su casa cuando llegaron los efectivos. La investigación determinó que reside en el barrio Consejo y es dueño de una verdulería llamada Thiaguito Onur, en la calle Ameghino, en el barrio San Agustín.