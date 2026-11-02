Una camioneta chocó contra un comercio en Potrero de los Funes

Una mujer de 48 años perdió el control de una Volvo XC60 y chocó contra un comercio de artesanías durante la madrugada del sábado. El alcotest registró 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Las dos ocupantes resultaron sin lesiones de consideración.

Una mujer de 48 años chocó con su camioneta contra un local de artesanías de Potrero de los Funes durante la madrugada del sábado 31 de octubre. El control de alcoholemia realizado después del accidente arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 sobre la avenida del Circuito, correspondiente a la ruta provincial 18. La conductora circulaba en una Volvo XC60 y viajaba acompañada por otra mujer de 43 años.

Por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo e impactó contra un comercio ubicado en el sector del complejo Los Troncos, cerca del Hotel Internacional Potrero de los Funes.

El choque provocó importantes daños materiales en el establecimiento. Según información policial, las dos ocupantes de la camioneta no sufrieron lesiones de consideración. Personal médico acudió al lugar y constató su estado de salud.

El resultado del alcotest

Tras el accidente, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia que dio positivo: registró 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho motivó la intervención de efectivos policiales y personal de emergencias. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial.

Hasta el momento, no se informaron medidas judiciales adicionales ni una resolución sobre las eventuales responsabilidades por el siniestro.