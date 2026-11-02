San Luis recibió $155.360 millones de la Nación durante octubre

San Luis recibió $155.360 millones en transferencias automáticas durante octubre, con una mejora real interanual del 1,3%. Sin embargo, entre enero y octubre los envíos acumularon una caída del 0,5% frente al mismo período de 2025, según el IARAF.

San Luis recibió $155.360 millones en transferencias automáticas de la Nación durante octubre, con un crecimiento real interanual del 1,3%, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Aunque los recursos superaron en términos reales a los del mismo mes de 2025, el balance de los primeros diez meses del año continúa en terreno negativo.

En términos nominales, los fondos enviados a la provincia aumentaron un 34,4% interanual. Para calcular la variación real, el IARAF tomó como referencia una inflación estimada del 1,85% para octubre.

Las transferencias automáticas incluyen los recursos distribuidos por coparticipación federal, leyes especiales y compensaciones. En el conjunto del país, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron alrededor de $7,31 billones, con una mejora real interanual del 0,5%.

San Luis, entre las provincias con mayores subas

Con el resultado de octubre, San Luis se ubicó entre las jurisdicciones con mejor desempeño relativo. La provincia registró un incremento real del 1,3%, por debajo de Santa Cruz, que encabezó el relevamiento con una suba del 1,6%.

En ese grupo también se ubicaron Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén y Chubut, con variaciones positivas cercanas al 1,3% o 1,4%, según las estimaciones difundidas.

El repunte mensual, sin embargo, no modificó el resultado acumulado del año.

La caída real en los primeros diez meses

Entre enero y octubre, San Luis recibió aproximadamente $1,38 billones en transferencias automáticas. La cifra representa un aumento nominal del 32,8% respecto del mismo período de 2025, pero una caída real del 0,5% al descontar la inflación.

La tendencia se repitió en la mayor parte del país. En el conjunto de las 24 jurisdicciones, los envíos acumulados alcanzaron los $65,4 billones, con una contracción real interanual del 0,5%.

Catamarca fue la única provincia que registró un resultado positivo en ese período, con una mejora del 0,8%. Las otras jurisdicciones cerraron los primeros diez meses con caídas reales.

Nueve meses consecutivos de retroceso en la medición anual

El IARAF también advirtió que las transferencias automáticas acumuladas durante los últimos 12 meses registraron en octubre una caída real interanual del 0,6%.

Ese indicador encadenó nueve meses consecutivos con variaciones negativas y refleja que, pese a la mejora puntual de octubre, los recursos transferidos a las provincias todavía no recuperaron el poder adquisitivo perdido en el período.