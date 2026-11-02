Poggi lanzó la tercera edición de los programas para emprendedores

Más de 10 mil personas participaron de la apertura de la tercera edición de Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento en el Parque IV Centenario. Poggi explicó las etapas de capacitación, elaboración de planes de negocios, financiamiento y acompañamiento para los proyectos.

El gobernador Claudio Poggi puso en marcha el sábado 31 de octubre la tercera edición de los programas Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, durante un encuentro que reunió a más de 10 mil personas en el anfiteatro del Parque IV Centenario, en la ciudad de San Luis.

Ante la amenaza de lluvia, el espacio quedó colmado y algunos asistentes debieron seguir la exposición desde pantallas gigantes instaladas en el exterior. Durante la jornada, el mandatario encabezó la primera capacitación y explicó las etapas que deberán completar los inscriptos para desarrollar sus proyectos y acceder al financiamiento.

Las iniciativas buscan acompañar tanto a quienes quieren iniciar una actividad económica como a quienes ya tienen un emprendimiento y necesitan fortalecerlo. Según datos oficiales, en las dos ediciones anteriores, realizadas en 2024 y 2025, se financiaron 10.500 proyectos, que involucraron a unos 21 mil sanluiseños.

Capacitación, plan de negocios y financiamiento

Poggi remarcó que los programas no consisten únicamente en entregar créditos, sino que contemplan un proceso de formación y acompañamiento. El recorrido incluye capacitación, elaboración y presentación de un plan de negocios, evaluación de las propuestas, eventual otorgamiento del financiamiento y seguimiento durante la puesta en marcha.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la figura del mentor, que tendrá la función de orientar a los participantes y ayudarlos a mejorar sus proyectos. El objetivo, explicó el Gobernador, es fortalecer las posibilidades de continuidad de cada emprendimiento y reducir los riesgos de fracaso.

“Queremos que todos ganen plata, que todos generen trabajo para ustedes, para su familia y para otros sanluiseños que necesitan trabajo”, expresó Poggi ante los asistentes.

La inscripción para esta tercera edición ya finalizó. La etapa de capacitación continuará de manera virtual a partir del 7 de noviembre, cuando se habilitará la próxima clase en la plataforma del programa.

Continúan las presentaciones en el interior

El cronograma prevé nuevas jornadas presenciales en distintas localidades. El lunes 2 de noviembre se realizará una capacitación en Villa Mercedes, mientras que el martes 3 el Gobernador presentará las características de ambos programas en Tilisarao.

De esta manera, la iniciativa continuará con actividades destinadas a acercar las herramientas de formación y financiamiento a emprendedores de diferentes puntos de la provincia.