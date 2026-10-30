Una autobomba del Valle del Conlara permitirá reabrir la terminal de San Luis capital

El aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda tiene previsto recuperar los vuelos comerciales este viernes 30 de octubre. La Provincia trasladará temporalmente una autobomba habilitada de la terminal del Valle del Conlara, que permanecerá en la capital hasta el 4 de noviembre, mientras se repara el vehículo original.

El aeropuerto de la ciudad de San Luis tiene previsto reanudar sus operaciones comerciales este viernes 30 de octubre, luego de permanecer cerrado por problemas en los vehículos destinados al servicio de extinción de incendios. La reapertura será posible mediante el traslado temporal de una autobomba provincial que actualmente presta servicio en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara.

La medida se concretó tras las gestiones del gobernador Claudio Poggi ante el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona.

Según informó el Gobierno puntano, la unidad cuenta con habilitación de la ANAC y está equipada para operar con agua, espuma y polvo. El vehículo será trasladado a la capital provincial durante las primeras horas de este viernes, una vez que finalice el vuelo comercial previsto para la noche del jueves en el Valle del Conlara.

Hasta cuándo estará disponible la autobomba

El acuerdo establece que el vehículo permanecerá en el aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive. Luego regresará al Valle del Conlara para cubrir el servicio previsto para el jueves 5.

La solución es provisoria: las autoridades esperan que para esa fecha esté reparada y nuevamente operativa la autobomba perteneciente a Aeropuertos Argentina 2000, empresa que administra la terminal de la capital puntana.

Por qué se habían suspendido los vuelos

La interrupción de los servicios comerciales se había dispuesto inicialmente hasta el 2 de noviembre, debido a fallas en los vehículos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

La situación se agravó tras la rotura de la autobomba principal, que dejó al aeropuerto sin la cobertura necesaria para garantizar las operaciones aéreas.

Desde ATE San Luis y la coordinación nacional del gremio en la ANAC cuestionaron el estado del equipamiento y denunciaron falta de mantenimiento e inversión. También advirtieron que las unidades disponibles no reunían las condiciones reglamentarias para prestar el servicio de seguridad aeroportuaria.

Con el traslado de la autobomba del Valle del Conlara, la Provincia busca garantizar temporalmente la cobertura contra incendios y recuperar la conectividad aérea de la capital mientras se completa la reparación del vehículo de Aeropuertos Argentina 2000.