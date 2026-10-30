Poggi se realizó por tercera vez el examen toxicológico

Claudio Poggi se sometió por tercera vez al examen toxicológico previsto por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. El control se realizó en la Universidad Nacional de San Luis, mediante el sistema de selección aleatoria. Según el gobernador, durante 2026 ya se hicieron más de 2.700 estudios y la meta es llegar a 5.500.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se sometió por tercera vez al examen toxicológico obligatorio establecido por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. El control se realizó este jueves 29 de octubre, a las 8, en los laboratorios de análisis clínicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), ubicados sobre la calle Rivadavia de la capital provincial.

El mandatario explicó que fue seleccionado mediante un sorteo realizado el martes y recibió la notificación el miércoles. Según sostuvo, el mecanismo busca garantizar que los controles se efectúen de manera aleatoria y estén a cargo de una institución independiente de los poderes del Estado.

“Es una ley que impulsamos durante nuestro gobierno, que establece la obligatoriedad a todos los funcionarios públicos del examen toxicológico”, afirmó Poggi al finalizar el procedimiento. También vinculó la iniciativa con las políticas provinciales de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Cómo funciona la Ley de Ejemplaridad y Coherencia

La normativa, promulgada en noviembre de 2024, establece controles toxicológicos anuales y obligatorios para autoridades y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de San Luis.

Los exámenes se realizan mediante un sistema de selección aleatoria y deben estar a cargo de instituciones públicas que no dependan administrativamente del Estado provincial. En caso de que un análisis arroje un resultado positivo, la legislación contempla procedimientos de confirmación y medidas que deben ajustarse a las normas vigentes.

La ley también establece que los resultados deben manejarse bajo criterios de confidencialidad, en resguardo de la información personal de las personas examinadas.

Poggi destacó que los estudios se realizan en cuatro puntos de la provincia y mencionó que otras jurisdicciones, como Santa Fe y Neuquén, adoptaron posteriormente iniciativas similares.

Cuántos controles se realizaron en San Luis

Durante sus declaraciones, el gobernador difundió cifras sobre la aplicación del régimen. Según indicó, en 2025 se realizaron más de 1.900 exámenes, mientras que durante 2026 ya se superaron los 2.700 controles.

La expectativa del Gobierno provincial es alcanzar los 5.500 análisis antes de finalizar el año. Además de funcionarios, magistrados y legisladores, el universo de personas alcanzadas incluye a integrantes de las fuerzas de seguridad y trabajadores del sistema público de salud.

La visita de este jueves fue la tercera ocasión en la que Poggi resultó seleccionado para realizarse el estudio. En la comunicación oficial sobre el procedimiento no se difundió el resultado de este nuevo análisis.