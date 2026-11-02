Un taxista murió tras chocar contra un poste en la ruta 20

El conductor, de 35 años y domiciliado en la capital puntana, perdió el control de su Fiat Cronos y chocó contra el cantero central y un poste de iluminación. El accidente ocurrió cerca de las 5:30, en el kilómetro 53. La Fiscalía investiga las causas.

Un hombre de 35 años murió durante la madrugada de este sábado 31 de octubre tras protagonizar un accidente de tránsito en la Autopista Saladillo (ruta provincial 20), a la altura del kilómetro 53, en cercanías de la localidad de Saladillo, San Luis.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30, cuando la víctima, domiciliada en la ciudad de San Luis, conducía un Fiat Cronos con licencia de taxi en sentido este-oeste.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. El automóvil impactó primero contra el cordón del cantero central y luego contra un poste de iluminación.

Como consecuencia de los golpes, el hombre murió en el lugar. Personal médico del sistema de salud pública provincial acudió al sitio y constató el fallecimiento.

Investigación judicial

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Policial 20º de Saladillo, de la Comisaría Distrito 17º de La Toma, personal de Policía Científica y del Ente Control de Rutas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial y fue caratulada como “Averiguación accidente de tránsito seguido de muerte”.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo son materia de investigación.