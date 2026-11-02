Milei viajará a España para participar de la Cumbre Iberoamericana

Milei partirá este martes rumbo a España junto a Karina Milei y Pablo Quirno para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará el 4 y 5 de noviembre en Madrid. La agenda incluye debates sobre inteligencia artificial, educación, cuidados y prevención de desastres.

El presidente Javier Milei viajará este martes 3 de noviembre a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará los días 4 y 5. Lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La partida está prevista para las 23.

El encuentro reunirá a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana y tendrá como eje la cooperación regional frente a desafíos como la transformación digital, la inclusión social y la gestión de emergencias.

La cumbre se realizará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Entre los temas previstos figuran la movilidad académica, las políticas públicas vinculadas a los cuidados y la coordinación ante desastres naturales.

Inteligencia artificial y cooperación regional

Uno de los puntos destacados de la agenda será el Foro Digital Iberoamericano, previsto para el martes 3 de noviembre, que buscará impulsar una agenda común sobre transformación digital e inteligencia artificial.

También se prevé avanzar en mecanismos de cooperación para la prevención y respuesta ante desastres naturales, además de iniciativas vinculadas al reconocimiento de estudios y títulos universitarios entre los países de la región.

La agenda incluye, asimismo, el debate sobre la economía de los cuidados y su reconocimiento como parte de las políticas públicas.

La participación de Milei fue confirmada por fuentes de la Presidencia a la agencia EFE. El viaje se producirá pocos días después de su anterior visita a Madrid, durante la cual el mandatario realizó declaraciones críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La agenda del Gobierno antes del viaje

Antes de partir, Milei tiene previstas actividades oficiales en Buenos Aires. Este lunes participará de un encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Más tarde, recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del gobierno de Donald Trump para asuntos vinculados al antisemitismo. Por la noche asistirá a la celebración por Israel organizada por la Coalición Latina por Israel, donde está previsto que reciba el reconocimiento “Gratitud”.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participarán de la firma de convenios. Quirno, por su parte, recibirá las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú y encabezará una reunión de coordinación vinculada a la visita del papa León XIV.

El martes, antes de la partida presidencial, Caputo participará de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina. También están previstas una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y una reunión de la Mesa Política del Gobierno.

El jueves, mientras se desarrolla la cumbre en Madrid, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene prevista una participación en el Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, en Buenos Aires.