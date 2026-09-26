Nuevas pruebas digitales complican al acusado por el femicidio de Agostina

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevas pruebas digitales tras el análisis de unos 40 celulares. En dos dispositivos utilizados por Claudio Barrelier encontraron fotografías de la adolescente y otros elementos previos al crimen. Además, el principal acusado recibió una nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó nuevos elementos a partir del análisis de la evidencia digital. En total, fueron peritados alrededor de 40 teléfonos celulares, dos de ellos utilizados por Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, en los dispositivos de Barrelier fueron encontradas fotografías de Agostina y otros contenidos previos al asesinato que los investigadores consideran relevantes para reconstruir sus conductas antes del crimen. Por la sensibilidad del material, especialmente por tratarse de una víctima menor de edad, sus detalles no fueron difundidos.

Para los investigadores, esos elementos refuerzan la hipótesis de que el ataque fue planificado y se vinculan con la línea investigativa sobre la conducta previa del acusado. El fiscal Raúl Garzón ya había hecho referencia durante la investigación a una presunta “obsesión por la niña”.

Uno de los datos que cobró especial relevancia es que uno de los teléfonos utilizados por Barrelier ya había sido intervenido antes del femicidio, aunque por una investigación completamente diferente. La pesquisa estaba relacionada con presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir en la Escuela de Tránsito de Córdoba, donde el acusado trabajaba como becario.

La intervención se realizó entre el 14 y el 29 de mayo, por lo que abarcó tanto los días previos como posteriores al asesinato, ocurrido durante la madrugada del 24 de mayo. La fiscal Paula Bruera aclaró que aquella intervención no tenía relación con Agostina y que, en ese momento, no apareció una referencia expresa a la adolescente. La vinculación con Barrelier se estableció después del femicidio.

El posterior análisis forense de los dispositivos permitió recuperar un volumen mayor de información, incluidas comunicaciones entre Barrelier y Marianela Palmero, su entonces pareja y también imputada en la causa. Los investigadores detectaron además diferencias entre los registros de llamadas de ambos teléfonos, un elemento que quedó incorporado al análisis de la prueba.

La acusación sostiene que Barrelier aprovechó el vínculo de confianza que mantenía con Agostina, a quien conocía por haber sido pareja de su madre, Melisa Heredia. Según la reconstrucción fiscal, la adolescente ingresó a la vivienda de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, a las 22.55 del 23 de mayo y no volvió a salir con vida.

La causa principal fue elevada a juicio el 10 de septiembre contra seis imputados. Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado, mientras que Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz enfrentan cargos por encubrimiento.

A esta investigación se sumó ahora una nueva imputación contra Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil, formulada por el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno. La causa paralela surgió precisamente a partir de las pericias realizadas sobre los teléfonos y una computadora incorporada al expediente.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva y deberá prestar declaración por esta nueva acusación la próxima semana. Mientras tanto, el expediente por el femicidio continúa encaminado hacia el juicio oral, todavía sin fecha definitiva para el debate.