Patentes 2027 en CABA: seis de cada diez autos pagarán menos y 152.000 quedarán exentos

El Gobierno porteño anunció una reducción de Patentes para 2027 que alcanzará a seis de cada diez vehículos. Otros 654.000 mantendrán el mismo valor que en 2026 y 152.000 quedarán exentos por la ampliación del beneficio para autos de más de 20 años. La propuesta será incorporada al Presupuesto 2027 y deberá ser tratada por la Legislatura.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una reducción del impuesto a las Patentes para 2027 que, según el Gobierno de la Ciudad, alcanzará a seis de cada diez vehículos registrados en Buenos Aires. Además, ningún propietario pagaría el año próximo un monto superior al de 2026 si la propuesta incluida en el Presupuesto 2027 es aprobada por la Legislatura.

El proyecto contempla una reducción de las alícuotas que se aplican sobre el parque automotor porteño y una ampliación de la exención por antigüedad. En total, la Ciudad calcula que el beneficio alcanzará a 1,63 millones de vehículos.

“Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, seis de cada diez van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, afirmó Macri al presentar la medida.

El nuevo esquema divide al parque automotor en tres grandes grupos. Unos 824.000 vehículos, equivalentes al 50%, tendrán una reducción respecto de lo abonado durante 2026. Otros 654.000 autos, el 40%, mantendrán exactamente el mismo monto que este año.

El 10% restante, unos 152.000 vehículos, dejará de pagar el tributo debido a la ampliación de la exención por antigüedad. Actualmente el beneficio alcanza a los vehículos de más de 25 años, mientras que desde 2027 se extendería a los que tengan más de 20 años.

El Gobierno porteño difundió algunos ejemplos para mostrar el impacto de la modificación. Un Renault Kwid modelo 2025, que actualmente paga $134.300 por boleta bimestral, pasaría a abonar $72.000, una reducción del 46%.

En el caso de un Peugeot 208 modelo 2023, la cuota bajaría de $136.500 a $87.800, equivalente a una reducción del 35%. Para un Fiat Cronos modelo 2020, el monto pasaría de $110.900 a $56.800 por bimestre, una baja del 49%.

En otros casos no habrá reducción, pero tampoco aumento. Por ejemplo, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendría una boleta bimestral de $17.600.

Un Chevrolet Corsa modelo 2006, en tanto, quedaría completamente exento debido a que el nuevo esquema contempla la exención para vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Los vehículos 100% eléctricos continuarán exentos del impuesto. Para los híbridos se mantendrá el esquema vigente: tendrán exención durante los primeros dos años y comenzarán a pagar de manera progresiva desde el tercer año, hasta alcanzar el 100% del tributo a partir del sexto año.

Macri vinculó la reducción impositiva con el proceso de reorganización de la administración porteña iniciado durante su gestión. Según los datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, la planta administrativa se redujo un 15%, equivalente a 8.954 cargos, mientras que también se eliminaron 359 cargos gerenciales y se cerraron fideicomisos considerados ineficientes por la administración.

“Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”, sostuvo el jefe de Gobierno.

El Ejecutivo porteño también señaló que logró un ahorro anual de unos $16.000 millones a partir de la baja de comedores que calificó como irregulares. Esos resultados forman parte de los argumentos utilizados por la administración para explicar cómo se financiaría el alivio tributario.

La iniciativa será incorporada al Presupuesto 2027, que el Gobierno porteño tiene previsto presentar ante la Legislatura el 30 de septiembre. Por lo tanto, los cambios anunciados todavía deberán atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en definitivos.

Si la propuesta es aprobada en los términos anunciados, el esquema para 2027 quedará dividido en tres grandes grupos: 824.000 vehículos pagarán menos, 654.000 mantendrán el valor de 2026 y 152.000 dejarán de pagar por la ampliación de la exención por antigüedad.