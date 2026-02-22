Un motociclista de 28 años falleció tras accidentarse sin casco en los médanos de Villa Gesell

Un joven de 28 años, identificado como Andrés Alberto Alemán, falleció este sábado tras sufrir un accidente en la zona norte de Villa Gesell. La víctima, oriunda de Ensenada, circulaba en moto sin casco ni protecciones cuando cayó en un médano con corte abrupto. A pesar de las maniobras de RCP y la asistencia de Bomberos, ingresó al hospital local sin signos vitales. El hecho ocurrió en pleno desarrollo del Enduro del Verano, evento que congrega a más de 1.300 pilotos.

Por Alejo Pombo

Lo que debía ser un fin de semana de adrenalina y deporte extremo terminó de la peor manera para Andrés Alberto Alemán. El joven de 28 años recorría los médanos de la zona norte de Villa Gesell, un área conocida por su intensa circulación recreativa durante los días de competencia, cuando fue sorprendido por la geografía del lugar.

Según la reconstrucción del hecho, Alemán no advirtió un médano con corte abrupto —una trampa natural común en la zona— y cayó violentamente sobre la arena. Un factor determinante en el desenlace fatal fue la falta de medidas de seguridad: la víctima circulaba sin casco ni elementos de protección.

El operativo de emergencia se activó de inmediato. Personal de Bomberos y ambulancias del servicio de salud local asistieron al joven en el lugar, donde fue intubado mientras se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, el impacto le habría provocado lesiones irreversibles; al llegar al hospital de Villa Gesell, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

Este incidente se suma a una serie de siniestros registrados en las últimas semanas, incluyendo el vuelco de un vehículo UTV días atrás, lo que refuerza la preocupación de las autoridades por el descontrol en las zonas no delimitadas para la carrera oficial.