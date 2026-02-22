El Servicio Secreto abatió a un hombre armado que intentó atacar la casa de Trump

Alrededor de la 1:30 de la mañana, agentes del Servicio Secreto y la policía local abatieron a Austin Tucker Martin, un joven de 21 años que irrumpió en Mar-a-Lago portando una escopeta y un bidón de combustible. Martin, quien viajó desde Carolina del Norte, ignoró las órdenes de los oficiales y los apuntó con el arma, provocando la respuesta letal. El presidente Trump no se encontraba en la propiedad al momento del ataque. El FBI investiga los motivos detrás de este nuevo episodio de violencia política.

Por Alejo Pombo

El silencio de la madrugada en West Palm Beach fue interrumpido por disparos en la puerta norte de Mar-a-Lago. Austin Tucker Martin, un joven reportado como desaparecido días atrás en Carolina del Norte, logró colarse en la residencia aprovechando la salida de un vehículo oficial. Su plan, según las primeras evidencias, incluía el uso de una escopeta y material inflamable para realizar un ataque directo dentro del complejo.

El sheriff Ric Bradshaw explicó que el enfrentamiento fue breve pero decisivo. A pesar de las órdenes de los agentes, Martin levantó su arma en posición de disparo tras soltar un bidón de gasolina. Los oficiales respondieron de inmediato, abatiendo al sospechoso en el lugar. En el vehículo de Martin se hallaron pruebas de que el arma había sido adquirida recientemente para este propósito específico.

Aunque el presidente Trump y la primera dama Melania Trump se encontraban en Washington D.C., el hecho subraya la persistente amenaza que rodea al mandatario, quien ya ha sido blanco de otros atentados en el pasado reciente. El FBI ha tomado el control de la escena y busca determinar si Martin tenía vínculos con grupos extremistas o si se trató de la acción de un «lobo solitario» con trastornos psicológicos.