Brutal ataque en San Rafael: Un joven de 17 años en estado crítico tras una agresión en patota

Un adolescente permanece internado en el Hospital Schestakow con un traumatismo encéfalo craneano grave tras ser agredido por un grupo de hombres y mujeres a la salida de un boliche en las avenidas Balloffet y Braña. Según la denuncia, el joven fue golpeado en el suelo y recibió un impacto con una baldosa en la cabeza. La fiscalía ya identificó a un sospechoso mayor de edad, mientras se espera la evolución del paciente, quien presenta un cuadro neurológico delicado.

Por Alejo Pombo

La madrugada del sábado en San Rafael se tiñó de sangre tras una disputa que nació en el interior de un boliche y terminó de la peor manera en la vía pública. Lo que comenzó como un altercado entre jóvenes escaló rápidamente hacia una agresión coordinada contra un menor de 17 años, quien terminó tendido en el pavimento bajo una lluvia de golpes.

El relato de los testigos y de la madre de la víctima es estremecedor: el joven habría sido atacado cuando ya no podía defenderse. Uno de los agresores habría utilizado una baldosa para golpearlo directamente en el cráneo, provocándole heridas cortantes y una lesión interna de gravedad. Cuando la policía llegó al lugar tras los llamados al 911, los atacantes ya se habían dispersado, dejando al adolescente en un estado de semiinconsciencia.

En el Hospital Schestakow, los médicos confirmaron que el paciente ingresó con un cuadro neurológico crítico. Si bien el informe policial menciona que tanto la víctima como su progenitora presentaban signos de aparente ebriedad al momento de la asistencia, los investigadores se centran en la alevosía del ataque grupal. La justicia ya tiene en la mira a un hombre mayor de edad y se están analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar al resto de los integrantes de la patota.