Un hombre fue apuñalado por su sobrino en San Francisco

Un hombre fue atacado con un cuchillo por su sobrino durante una discusión en el paraje El Rincón, cerca del dique Las Palmeras. La víctima fue operada y permanece internada en grave estado en el Hospital Central. El presunto agresor fue detenido en Luján.

Un hombre permanece internado en grave estado tras ser atacado a puñaladas por su sobrino durante una discusión familiar ocurrida el martes 10 de noviembre, alrededor de la 1:30, en una propiedad del paraje El Rincón, en cercanías del dique Las Palmeras, en San Francisco del Monte de Oro. El presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como José Luis Gil. Debido a la gravedad de las heridas, inicialmente fue trasladada al hospital de San Francisco y posteriormente derivada al Hospital Central de San Luis, donde permanece internada en estado delicado.

Según trascendió, el hombre debió ser intervenido quirúrgicamente. Allegados a la víctima señalaron que su pronóstico era reservado.

El sobrino quedó detenido

De acuerdo con información publicada por medios locales, el presunto autor del ataque sería un joven conocido como «Lucho» o «Luchi», sobrino de la víctima.

Tras el episodio, fue detenido en la localidad de Luján y alojado en una dependencia policial, mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no se conocen oficialmente los motivos que desencadenaron la discusión ni las circunstancias precisas en las que se produjo la agresión.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de San Francisco del Monte de Oro, tanto por la gravedad de las lesiones como por tratarse de un conflicto ocurrido entre integrantes de una misma familia.

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se había difundido un parte oficial de la Policía con detalles de la investigación.