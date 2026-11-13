Imputaron a una madre por exponer sexualmente a su hija de 12 años

Una mujer fue imputada en San Luis por presunta corrupción de menores agravada contra su hija, que tenía 12 años cuando comenzaron los hechos. Aunque la Justicia le prohibió salir de la provincia durante 120 días, rechazó el pedido de restricción de acercamiento a las niñas.

Una mujer fue imputada por corrupción de menores agravada en San Luis, acusada de haber expuesto reiteradamente a su hija, que tenía 12 años cuando comenzaron los hechos, a conversaciones, imágenes y situaciones de contenido sexual adulto. La Justicia le prohibió salir de la provincia durante 120 días, pero rechazó imponerle una restricción de acercamiento a sus hijas.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el padre de la adolescente, quien aseguró que las situaciones denunciadas comenzaron después de su separación de la acusada. Actualmente, el hombre tiene a su cargo a la joven y a otra hija de la pareja, de 10 años.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que las conductas habrían ocurrido de manera reiterada y que la mujer habría promovido la exposición de su hija a contenidos y comportamientos propios de la sexualidad adulta, pese a su responsabilidad de cuidado y protección.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el testimonio de la adolescente en Cámara Gesell y un informe psicológico. Según lo expuesto durante la audiencia, la evaluación identificó indicadores de malestar emocional, tristeza y preocupación por conflictos familiares.

Las medidas que dispuso la Justicia

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos contra la mujer y estableció medidas de coerción durante 120 días.

En ese período, la imputada deberá presentarse entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Género N° 1 para firmar el libro de imputados. Además, no podrá salir de la provincia.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido de la defensora adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, quien había solicitado una prohibición de acercamiento de la madre hacia su hija durante 60 días.

La jueza consideró que las cuestiones vinculadas con el contacto entre la mujer y sus hijas deben resolverse en el fuero de Familia, donde ya existen actuaciones relacionadas con la situación.

Por otra parte, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva. La acusada continuará el proceso en libertad, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.