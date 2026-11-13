Paro universitario en San Luis: una semana sin clases en la UNSL

La Universidad Nacional de San Luis atraviesa una semana de paro docente y no docente que afecta las actividades en sus distintas sedes. El conflicto coincide con el cierre del segundo cuatrimestre y abre interrogantes sobre las mesas de examen de diciembre.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) atraviesa desde este jueves 12 de noviembre una semana de paro que se extenderá hasta el miércoles 18, con medidas de fuerza de docentes y trabajadores no docentes. La protesta afecta las actividades académicas y administrativas de las sedes de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, en pleno cierre del segundo cuatrimestre.

La huelga docente fue convocada por CONADU Histórica y cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU). La medida también alcanza a las facultades y a los establecimientos preuniversitarios de la UNSL, entre ellos la Escuela Normal Mixta y el Jardín de Infantes.

La decisión fue adoptada el 6 de noviembre durante un Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, en el que participaron 81 representantes de asociaciones de base de todo el país. Se trata de una nueva semana de huelga en medio de un conflicto que se profundiza por los salarios y el financiamiento de las universidades públicas.

Los reclamos que sostienen el conflicto

Los gremios plantean tres demandas centrales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que atribuyen al Estado nacional y una mayor asignación de recursos para las universidades en el Presupuesto 2027.

Desde CONADU Histórica sostienen que el Gobierno nacional no cumple con la normativa vigente, pese a la existencia de una medida cautelar judicial. También cuestionan los fondos previstos para el sistema universitario en el próximo ejercicio presupuestario.

Además, la federación resolvió convocar a otro paro nacional de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate el Presupuesto 2027.

Qué pasará con las actividades en San Luis

En el sector no docente, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Luis (APUNSL), junto con FATUN, estableció dos jornadas de paro de 24 horas: este jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

Durante esos días se prevé la interrupción de las tareas administrativas y de los servicios que dependen del personal no docente. El resto de la semana, el principal impacto estará relacionado con la adhesión de los docentes.

También participan de las medidas las federaciones CONADU y FEDUN, con representación en la UNSL a través de SIDIU y ASIDUN.

Diciembre, bajo la amenaza de nuevas medidas

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posibilidad de que el conflicto llegue hasta las mesas de examen de diciembre.

En la UNSL, el segundo cuatrimestre tiene previsto finalizar este viernes 13 de noviembre. El paro coincide así con una etapa clave para los estudiantes, que deben completar cursadas, regularizar materias, entregar trabajos y avanzar con las inscripciones a los exámenes.

Por el momento, la suspensión de las mesas de diciembre no está confirmada. Sin embargo, CONADU Histórica resolvió poner a consideración de las asociaciones de base la posibilidad de afectar los exámenes si no hay respuestas a los reclamos.

La federación también anticipó que comenzará a debatir nuevas medidas para el inicio del ciclo lectivo 2027 si el Gobierno nacional mantiene su postura.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo y deja en suspenso parte del calendario académico, mientras docentes y no docentes reclaman respuestas sobre salarios, financiamiento y el futuro de las universidades públicas.