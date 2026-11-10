Un Fiat Uno en llamas y una muerte que genera interrogantes

Aldo Funes, de 64 años, murió tras sufrir graves quemaduras en el incendio de su Fiat Uno, en el garaje de su vivienda. Un colectivero de la línea A intervino para ayudarlo. La Justicia investiga cómo comenzó el fuego y cuáles fueron las circunstancias de la tragedia.

La muerte de Aldo Funes, un vecino de 64 años muy conocido en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Luis, generó conmoción entre familiares, amigos y allegados. El hombre falleció el domingo por la noche en el Hospital Central Ramón Carrillo, donde permanecía internado por las graves quemaduras que sufrió durante el incendio de su automóvil.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo, en una vivienda ubicada sobre Aristóbulo del Valle al 300, entre Yapeyú y Víctor Tula. Allí se incendió un Fiat Uno que estaba estacionado en el garaje de la propiedad.

Según las primeras informaciones, Funes se encontraba dentro del vehículo cuando comenzaron las llamas. Su hermano advirtió la situación e intentó auxiliarlo, con la colaboración de un chofer de Transpuntano que circulaba por el lugar con un colectivo de la línea A y se detuvo para utilizar el matafuegos.

Una vez controlado el fuego, el hombre fue retirado del automóvil y trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. Pese a la atención médica recibida, falleció horas después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Científica y efectivos de la División Homicidios, que realizaron las primeras actuaciones para reconstruir lo sucedido.

La investigación busca establecer cómo se inició el incendio y qué circunstancias rodearon el episodio. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el origen del fuego.

La muerte de Funes provocó profundo pesar en Pueblo Nuevo, donde era una persona reconocida y querida por numerosos vecinos.