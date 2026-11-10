La Escuela Normal de Villa Mercedes reclama arreglos urgentes

Desprendimientos de revoque, vidrios rotos, problemas eléctricos y pisos deteriorados forman parte de las denuncias de las familias de La Normal. Tras reiterados reclamos, los padres se organizaron para juntar firmas y exigir una intervención urgente del Gobierno provincial.

La comunidad educativa de la Escuela Nº 9 “Dr. Juan Llerena”, conocida como La Normal, de Villa Mercedes, reclamó soluciones urgentes ante el deterioro edilicio del establecimiento. Las familias advierten que las condiciones del edificio representan un riesgo para estudiantes y docentes y decidieron organizarse para exigir una intervención del Gobierno provincial.

Entre los principales problemas denunciados figuran desprendimientos de revoque en techos y paredes, vidrios rotos, instalaciones eléctricas y sanitarias deficientes, baños en malas condiciones y mobiliario deteriorado.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió recientemente, cuando un fragmento de revoque cayó dentro de un aula mientras los alumnos estaban en clase. Según el testimonio de un padre, los estudiantes debieron cambiar de salón y retirarse antes del horario habitual.

También se registraron inconvenientes con los calefactores durante los meses de frío, puertas y aberturas inseguras y sectores de los pisos de madera con roturas y huecos que podrían provocar caídas y lesiones.

La situación llevó a las familias a organizarse para reclamar respuestas concretas. Después de los pedidos administrativos realizados por las autoridades escolares ante las áreas correspondientes, los tutores decidieron autoconvocarse en el establecimiento para reunir firmas y presentar un petitorio directamente al gobernador durante su visita a Villa Mercedes.

El reclamo apunta a conseguir refacciones prioritarias que permitan garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares. Los padres sostienen que no se trata de mejoras estéticas, sino de intervenciones necesarias para evitar accidentes.

La Escuela Normal funciona en General Paz 555 y cuenta con niveles primario y secundario. Su importancia histórica para Villa Mercedes profundiza la preocupación de una comunidad educativa que reclama que el edificio vuelva a reunir las condiciones de seguridad y mantenimiento necesarias.