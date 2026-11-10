San Luis terminó 17° en los Juegos Evita y profundizó su caída

San Luis terminó 17° en los Juegos Evita 2026 y registró su peor ubicación de los últimos cuatro años. La delegación compitió en 37 disciplinas con 354 integrantes. Aunque consiguió medallas en deportes convencionales y adaptados, volvió a retroceder en el ranking nacional.

San Luis finalizó en el puesto 17° del medallero general de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, disputados en Mar del Plata, y registró su ubicación más baja de los últimos cuatro años. La delegación provincial participó con 354 integrantes en 37 disciplinas, con representantes de los nueve departamentos.

El resultado marca un nuevo retroceso para la provincia: en 2025 había terminado en el puesto 16°, mientras que en 2024 y 2023 había ocupado el 13°. La competencia reunió a más de 6.000 jóvenes de distintas jurisdicciones del país.

En cuanto a los resultados deportivos, el balance difundido en la nota original contabiliza 24 medallas: 10 de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Sin embargo, la Secretaría de Deportes provincial informó posteriormente un total de 27 preseas: 10 doradas, 8 plateadas y 9 de bronce.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron Xiomara Oros, campeona en lucha; Valentino Roth, ganador en levantamiento olímpico, y el equipo femenino de gimnasia artística nivel 1 sub 12, integrado por Camila Barile, Francesca Marino y Lupe Pérez Lanaro.

También sobresalió María Paz Peralta, abanderada de la delegación, quien consiguió la medalla de plata en los 500 metros de ciclismo.

El deporte adaptado volvió a tener un papel importante. Nara Roy consiguió dos medallas de oro en atletismo, mientras que Ramiro Paglialunga, Tobías Gómez y Mateo Camargo también alcanzaron primeros puestos.

El seleccionado masculino de rugby 7 terminó en el cuarto puesto, luego de perder el partido por el bronce ante San Juan. La edición también marcó un hecho inédito para San Luis: la presentación de un equipo femenino en esa disciplina.

En futsal femenino, el conjunto provincial ganó cinco de los seis encuentros disputados y quedó cerca del primer puesto. La derrota por 2 a 1 frente a Catamarca terminó siendo determinante, ya que la diferencia de gol le impidió quedarse con el título.

La participación reunió a deportistas de distintas localidades y fue el resultado de un proceso de selección realizado mediante las federaciones de cada disciplina, con intervención de clubes, entrenadores y escuelas deportivas.

Más allá de los podios, el balance deja dos datos para analizar: la presencia de San Luis en una amplia variedad de disciplinas y el retroceso en la clasificación general, que representa su peor ubicación de las últimas cuatro ediciones.