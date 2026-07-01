Un episodio en pleno centro reavivó el debate sobre la salud mental en Villa Mercedes

El episodio protagonizado por un abogado en una plaza de Villa Mercedes reavivó el debate sobre la atención de las crisis de salud mental. Vecinos reclamaron una mayor intervención de las autoridades y pidieron priorizar la contención por sobre la estigmatización.

Un episodio protagonizado por un conocido abogado de Villa Mercedes volvió a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención en salud mental y la respuesta de las instituciones ante situaciones de crisis en la vía pública.

El hecho ocurrió en los últimos días en una plaza céntrica de la ciudad, donde el profesional se subió a un monumento y comenzó a gritar y cantar, en una escena que fue registrada por transeúntes y luego se viralizó en redes sociales.

La situación generó preocupación entre vecinos, quienes señalaron que, más allá de la repercusión que tuvieron las imágenes en internet, el episodio expuso la necesidad de contar con mecanismos de intervención y acompañamiento oportunos para personas que atraviesan una crisis de salud mental.

En ese contexto, numerosos usuarios de redes sociales manifestaron su inquietud por la falta de contención y reclamaron una mayor presencia de los organismos competentes en este tipo de situaciones.

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de Sol Martínez, quien aseguró haber presenciado el episodio y pidió una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

«Ayer estuve en la plaza cuando él estaba arriba del monumento gritando, poniendo en riesgo su vida. Y no es gracioso, es una persona que necesita ayuda. ¿Nadie puede hacer nada? ¿Dónde están las autoridades competentes?», expresó.

Según relató, horas antes había compartido un momento con el abogado en el ámbito judicial y lo había visto desenvolverse con normalidad, lo que, a su entender, evidencia la complejidad que pueden presentar este tipo de crisis.

El caso reabrió la discusión sobre la importancia de contar con políticas públicas que permitan actuar de manera rápida y coordinada frente a emergencias vinculadas con la salud mental, tanto para resguardar la integridad de la persona involucrada como la de quienes se encuentran en el lugar.

Especialistas en la materia sostienen que las crisis de salud mental requieren intervenciones interdisciplinarias, con personal capacitado y protocolos específicos que prioricen la contención, la atención sanitaria y el respeto por los derechos de las personas.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusión en Villa Mercedes, donde vecinos insistieron en la necesidad de dejar de lado las burlas y la estigmatización para promover una mirada basada en la empatía, el acompañamiento y el acceso a una atención adecuada.