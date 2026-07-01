Sorpresa en la política local: Giraudo se lanza en Villa Mercedes

Luis Giraudo lanzó su candidatura en Villa Mercedes y comenzó la campaña “Barrio por barrio”, con recorridas desde el 4 de julio. El funcionario de Claudio Poggi apuesta al contacto directo con vecinos y marca distancia de los armados políticos tradicionales.

Luis Giraudo, titular de la Dirección de Personas con Discapacidad del Gobierno de Claudio Poggi, oficializó su candidatura política en Villa Mercedes y puso en marcha una campaña territorial bajo el lema “Barrio por barrio”, con la que comenzará a recorrer distintos sectores de la ciudad desde este 4 de julio.

El lanzamiento se realizará en el barrio Tres Esquinas, donde el funcionario prevé iniciar una serie de encuentros con vecinos en los que buscará intercambiar propuestas y escuchar inquietudes locales.

La iniciativa se enmarca dentro del Movimiento Multisectorial Provincial, espacio desde el cual Giraudo impulsa su postulación con un mensaje centrado en la participación ciudadana.

“Sumate: tu participación es el primer paso para transformar nuestra ciudad”, es la consigna que acompaña el inicio de su campaña, que apunta a consolidar presencia territorial y construir agenda a partir del contacto directo con los vecinos.

El dirigente también viene sosteniendo una estrategia de cercanía basada en encuentros informales, bajo la idea de que “las mejores ideas nacen alrededor de un mate y una buena conversación”, según expresaron desde su entorno.

Giraudo busca retomar el camino electoral iniciado en 2023, cuando obtuvo un desempeño competitivo que lo dejó cerca de sus objetivos políticos, lo que ahora funciona como antecedente de su nueva etapa de proyección en la ciudad.

En el plano político local, el anuncio generó sorpresa, en un contexto donde el gobernador Claudio Poggi mantiene vínculos institucionales con distintos sectores, entre ellos el espacio liderado por Maximiliano Frontera, mientras Giraudo opta por una construcción propia por fuera de los armados tradicionales.

Su lanzamiento se inscribe así en un escenario de reconfiguración política en Villa Mercedes, donde comienzan a definirse nuevas candidaturas de cara al próximo ciclo electoral.