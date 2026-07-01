Bocinazo en Santa Rosa del Conlara para pedir la libertad de cuatro policías

Vecinos de Santa Rosa del Conlara realizaron un bocinazo para reclamar la libertad de los cuatro policías imputados en la causa por la muerte de Magalí Morales. Los manifestantes sostienen la inocencia de los efectivos y aseguran que continuarán con las protestas hasta que recuperen su libertad.

Un grupo de vecinos de Santa Rosa del Conlara realizó un bocinazo y una manifestación para reclamar la libertad absoluta de los cuatro policías imputados en la causa que investiga la muerte de Magalí Morales, ocurrida en abril de 2020 en la comisaría de esa localidad.

La movilización tuvo como eje el respaldo al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, los oficiales Marcos Ontiveros y Victoria Johana Paola Torres, y la sargento ayudante María Eugenia Argüello, quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron su apoyo a los efectivos y sostuvieron que son inocentes. Además, insistieron en que la hipótesis del suicidio es la que mejor explica lo ocurrido y recordaron que, durante la audiencia de formulación de cargos realizada en marzo, la fiscalía descartó la acusación por homicidio y avanzó con otras imputaciones vinculadas al caso.

Los vecinos señalaron que la prisión domiciliaria no representa una solución definitiva y reclamaron que los cuatro policías recuperen plenamente su libertad hasta que concluya el proceso judicial.

Una de las organizadoras de la convocatoria, Georgina Mascotena, manifestó a través de las redes sociales que el reclamo continuará mientras los efectivos permanezcan sometidos a medidas restrictivas.

«Que estén en su casa es un paso, pero el proceso sigue y la injusticia contra los cuatro continúa. No vamos a descansar hasta que estén en libertad absoluta y se reconozca la verdad», expresó.

Durante la manifestación también se puso de relieve el impacto económico que atraviesan las familias de los imputados. En ese sentido, vecinos organizaron una rifa solidaria para colaborar con el hogar del oficial Marcos Ontiveros, al considerar que la situación judicial afectó su principal fuente de ingresos.

El caso Magalí Morales continúa bajo investigación y sigue generando posiciones contrapuestas en la comunidad. Mientras la Justicia avanza con el proceso para determinar las responsabilidades por la muerte de la joven en la dependencia policial, distintos sectores mantienen reclamos públicos con posturas enfrentadas sobre lo ocurrido.