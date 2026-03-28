28 marzo, 2026

La ropa no se vende: caída del 8,4% en el primer bimestre y dos años consecutivos en rojo

m24digital 27 marzo, 2026 0

La venta de ropa cayó 8,4% en el primer bimestre y acumula retrocesos en 12 de los últimos 13 bimestres. Stocks en máximos, demanda débil y ajuste laboral definen un sector que no encuentra el piso de la crisis después de dos años consecutivos en rojo.

Photo by Hannah Morgan

Por Alejo Pombo

La venta de indumentaria retrocedió un 8,4% en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el último relevamiento de la Cámara de la Indumentaria (CIAI). El dato consolida dos años consecutivos de caídas y una tendencia que acumula retrocesos en 12 de los últimos 13 bimestres.

El 63% de las empresas del sector registró bajas en sus ventas durante el período, mientras que solo un 30% reportó subas y un 7% se mantuvo sin cambios. La falta de demanda volvió a posicionarse como el principal condicionante: ocho de cada diez empresas la identificaron como su mayor preocupación, en un contexto donde la capacidad de trasladar costos a precios se mantiene limitada.

El cuadro se completa con un nivel de stocks en máximos de año y medio, mayores dificultades en la cadena de pagos y un ajuste laboral que se profundizó en los primeros meses del año, extendiéndose a toda la cadena productiva, desde la fabricación hasta el comercio minorista.

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