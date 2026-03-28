La ropa no se vende: caída del 8,4% en el primer bimestre y dos años consecutivos en rojo

La venta de ropa cayó 8,4% en el primer bimestre y acumula retrocesos en 12 de los últimos 13 bimestres. Stocks en máximos, demanda débil y ajuste laboral definen un sector que no encuentra el piso de la crisis después de dos años consecutivos en rojo.

Por Alejo Pombo

La venta de indumentaria retrocedió un 8,4% en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el último relevamiento de la Cámara de la Indumentaria (CIAI). El dato consolida dos años consecutivos de caídas y una tendencia que acumula retrocesos en 12 de los últimos 13 bimestres.

El 63% de las empresas del sector registró bajas en sus ventas durante el período, mientras que solo un 30% reportó subas y un 7% se mantuvo sin cambios. La falta de demanda volvió a posicionarse como el principal condicionante: ocho de cada diez empresas la identificaron como su mayor preocupación, en un contexto donde la capacidad de trasladar costos a precios se mantiene limitada.

El cuadro se completa con un nivel de stocks en máximos de año y medio, mayores dificultades en la cadena de pagos y un ajuste laboral que se profundizó en los primeros meses del año, extendiéndose a toda la cadena productiva, desde la fabricación hasta el comercio minorista.