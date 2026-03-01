Trump confirmó la muerte de Alí Jamenei tras el ataque conjunto de EEUU e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue eliminado durante la operación militar conjunta con Israel. La versión coincide con lo adelantado por Benjamin Netanyahu y con una publicación de The Jerusalem Post, mientras Teherán sostiene que el líder religioso está “sano y salvo”.

Por Alejo Pombo

La tensión en Medio Oriente escaló este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara públicamente que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue eliminado en el marco de un ataque conjunto ejecutado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

La declaración del mandatario norteamericano ratifica lo que horas antes había anticipado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que existen “muchos indicios” de que la operación militar terminó con la vida del máximo referente del régimen teocrático iraní. “Todo nos lleva a pensar que este tirano ya no está con nosotros”, sostuvo el jefe de gobierno israelí.

El diario The Jerusalem Post fue más allá y aseguró que el cuerpo de Jamenei y documentación oficial fueron hallados entre los escombros de un complejo atacado en Teherán, la capital iraní.

Sin embargo, la versión fue desmentida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que horas antes había comunicado que Jamenei, de 86 años, y el presidente del país, Masoud Pezeshkian, se encontraban “sanos y salvos” y lejos de la capital. Incluso, el gobierno iraní había señalado que el líder religioso se preparaba para dirigirse a la nación.

Llamado a la movilización interna

En paralelo a la confirmación estadounidense, Netanyahu envió un mensaje directo a la ciudadanía iraní, a la que calificó como “valiente”, y la instó a movilizarse contra las autoridades del régimen. “Es una oportunidad única en una generación”, afirmó, al exhortar a la población a “inundar las calles” y “completar esta tarea”.

El primer ministro israelí también advirtió que la ofensiva conjunta “continuará el tiempo que sea necesario” y pidió “paciencia”, dejando abierta la posibilidad de nuevos ataques en territorio iraní.

Impacto geopolítico y económico

De confirmarse oficialmente la muerte de Jamenei por parte de Teherán —algo que hasta el momento no ocurrió—, el escenario abriría una etapa de profunda incertidumbre política en Irán, país clave en el equilibrio energético global.

Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo, y cualquier desestabilización institucional podría impactar directamente en los mercados internacionales, presionando al alza el precio del crudo y, por efecto cascada, los combustibles y la inflación en economías importadoras como la argentina.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han reconocido el fallecimiento del líder supremo. La situación se mantiene en desarrollo y bajo extrema tensión diplomática.