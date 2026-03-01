El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno celebró otro triunfo legislativo

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei con 42 votos afirmativos y 28 negativos. La iniciativa, que regresó con cambios desde Diputados, fue celebrada por el Presidente, mientras la oposición y sectores sindicales anticiparon acciones judiciales y protestas.

Por Alejo Pombo

En el cierre del período de sesiones extraordinarias, el Senado sancionó este viernes la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, en lo que representa otro triunfo legislativo para el oficialismo tras la aprobación del Régimen Penal Juvenil.

El proyecto, que volvió a la Cámara alta con modificaciones introducidas por Diputados, obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. Minutos después de concluida la votación, el Presidente celebró en la red social X: “¡Tenemos modernización! ¡Viva la libertad, carajo!”.

Los cambios y el debate

Uno de los puntos centrales modificados en Diputados fue la eliminación del artículo 44, que establecía que los trabajadores que sufrieran un accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral percibirían el 50% de sus haberes. Esa supresión permitió ampliar el respaldo legislativo.

Durante la sesión, la ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que busca que “el trabajador tenga más libertad” y que la dinámica laboral deje atrás “la conflictividad permanente, el bloqueo, el apriete y la violencia”.

Desde la oposición, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó el procedimiento parlamentario y anticipó un escenario judicial. “Esta ley va derecho al conflicto judicial”, sostuvo, al denunciar supuestas irregularidades reglamentarias durante el tratamiento.

Reacción sindical y clima social

En las afueras del Congreso se desarrolló una movilización en rechazo a la ley. A diferencia de instancias previas de debate, la Confederación General del Trabajo no participó de la protesta, aunque anunció que presentará un recurso judicial y convocará a una movilización el lunes.

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos, que integran gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dispuso un paro y se movilizó durante la jornada.

Impacto y escenario abierto

La reforma laboral se inscribe dentro del paquete de transformaciones estructurales impulsadas por la administración Milei con el objetivo declarado de flexibilizar el mercado de trabajo y reducir litigiosidad.

Desde el oficialismo sostienen que la norma fomentará el empleo formal y la inversión. En cambio, sectores sindicales y parte de la oposición anticipan que la ley derivará en judicialización y nuevos focos de conflictividad.

Con la sanción definitiva, el Ejecutivo suma respaldo legislativo en un contexto económico complejo, aunque el impacto real de la norma comenzará a medirse una vez reglamentada y puesta en práctica.

Recuadro | Votación en números

42 votos a favor

28 votos en contra

2 abstenciones

Eliminación del artículo 44 en Diputados

Anuncio de presentación judicial por parte de la CGT