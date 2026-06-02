Trump busca frenar la escalada y acelera el diálogo con Irán

Donald Trump anunció que Israel y Hezbollah acordaron detener los ataques mutuos y aseguró que las conversaciones con Irán siguen avanzando. El entendimiento busca evitar una ofensiva sobre Beirut y reducir la tensión en una región marcada por semanas de enfrentamientos y negociaciones diplomáticas contrarreloj.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel y Hezbollah acordaron detener los ataques mutuos y aseguró que las negociaciones con Irán continúan «a un ritmo acelerado», en un intento por contener una nueva escalada militar en Medio Oriente y preservar los canales diplomáticos abiertos con Teherán.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red Truth Social, donde afirmó haber mantenido conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con representantes de Hezbollah a través de intermediarios. Según sostuvo, ambas partes aceptaron frenar las hostilidades y evitar una ampliación del conflicto hacia Beirut.

«Habrá un alto de los ataques. Israel no atacará a Hezbollah y Hezbollah no atacará a Israel», expresó Trump. Además, aseguró que no habrá tropas israelíes avanzando sobre Beirut y que cualquier unidad que estuviera movilizándose hacia la capital libanesa recibió la orden de retroceder.

El anuncio llegó horas después de que medios vinculados al gobierno iraní informaran la suspensión de los intercambios indirectos entre Teherán y Washington, una medida adoptada en protesta por las operaciones militares israelíes en territorio libanés. Sin embargo, Trump rechazó que las negociaciones estuvieran interrumpidas y sostuvo que el diálogo continúa avanzando.

Desde el Gobierno libanés también confirmaron avances hacia una desescalada. La Presidencia del país informó que Hezbollah aceptó una propuesta impulsada por Estados Unidos para establecer un cese mutuo de ataques con Israel, tras contactos mantenidos entre el presidente Joseph Aoun y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

De acuerdo con la iniciativa, Israel dejaría de atacar los suburbios del sur de Beirut mientras Hezbollah suspendería sus lanzamientos de cohetes y drones contra territorio israelí. Posteriormente, el esquema podría extenderse al resto del territorio libanés.

No obstante, la situación sigue siendo frágil. Poco después del anuncio de Trump, el Gobierno israelí aclaró que las operaciones militares en el sur del Líbano continuarán y Netanyahu reiteró que Israel responderá si Hezbollah vuelve a atacar su territorio.

La ofensiva en Líbano se convirtió en uno de los principales focos de tensión derivados del conflicto regional entre Israel e Irán. En las últimas semanas, la intensificación de los combates provocó una crisis humanitaria con más de un millón de desplazados en territorio libanés y generó preocupación internacional por el riesgo de una expansión del conflicto.

En paralelo, Washington busca sostener las negociaciones con Teherán para alcanzar un entendimiento más amplio sobre seguridad regional. La continuidad de esas conversaciones aparece condicionada por la evolución de los enfrentamientos en Líbano, un escenario que Estados Unidos intenta estabilizar para evitar una mayor escalada en Medio Oriente.