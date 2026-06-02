Adorni fijó fecha para presentar su declaración jurada

Manuel Adorni fijó el 15 de junio como fecha límite para presentar su declaración jurada en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras prepara la documentación patrimonial, también comenzó a organizar su próximo informe de gestión ante el Senado, previsto para agosto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definió el 15 de junio como fecha límite para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Mientras ultima los detalles de la documentación patrimonial que planea hacer pública, el funcionario también comenzó a organizar su próxima presentación de gestión ante el Congreso, prevista para agosto.

Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, Adorni trabaja en la elaboración de la información que utilizará para justificar la evolución de su patrimonio, aunque todavía no definió el día exacto en que difundirá el contenido de la declaración.

La presentación se produce en medio de la investigación judicial abierta sobre su situación patrimonial y tras los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores políticos. En las últimas semanas, incluso referentes oficialistas reclamaron públicamente que el funcionario aclarara su situación.

Dentro del Gobierno aseguran que la decisión de avanzar con la declaración responde a una planificación propia y descartan que las críticas o presiones externas hayan influido en los tiempos elegidos para concretar la presentación.

Adorni asumió la Jefatura de Gabinete tras dejar su cargo como vocero presidencial y convertirse en uno de los principales colaboradores políticos del presidente Javier Milei. Su llegada al ministerio coordinador implicó además la responsabilidad de presentar periódicamente informes de gestión ante el Congreso, tal como establece la Constitución Nacional.

En paralelo a la cuestión judicial, el funcionario ya comenzó a planificar su segunda exposición legislativa. La intención es concurrir durante agosto al Senado para brindar un informe sobre la marcha de la administración nacional y responder preguntas de los distintos bloques parlamentarios.

Su primera presentación tuvo características particulares. Además de la presencia del propio presidente Milei en el recinto, gran parte del Gabinete nacional asistió a la exposición y siguió las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos de la oposición.

Con varios meses de anticipación, los equipos técnicos de la Jefatura ya iniciaron la recopilación de información que formará parte del próximo informe. El trabajo incluye la actualización de indicadores de gestión, ejecución de programas y resultados de las distintas áreas del Gobierno.

La elaboración de ese documento demandará un proceso similar al realizado para la exposición de abril en la Cámara de Diputados, donde Adorni respondió consultas vinculadas a la situación económica, la gestión estatal y los principales lineamientos de la administración libertaria.

Mientras avanza la preparación de ambos frentes —la presentación patrimonial y el informe parlamentario—, el jefe de Gabinete busca consolidar su rol dentro del esquema político del oficialismo en una etapa marcada por la discusión de reformas estructurales y el seguimiento de las principales variables económicas.