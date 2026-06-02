Argentina puso primera en Kansas City: primer entrenamiento mundialista con Messi

Argentina arrancó su preparación mundialista en Kansas City con Messi y otros ocho jugadores entrenando diferenciados. El equipo de Scaloni tiene el debut el 16 de junio ante Argelia y enfrenta antes dos amistosos: Honduras el 6 de junio y Islandia el 9. Los próximos días definirán la disponibilidad física de los jugadores clave.

La Selección argentina realizó este lunes su primer entrenamiento en Kansas City con miras al Mundial 2026, que comenzará para el equipo el 16 de junio ante Argelia en la misma ciudad. Con una temperatura que superó los 30 grados, el plantel conducido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo del Sporting Kansas City en la MLS.

La delegación cuenta con los 26 jugadores del plantel mundialista más seis convocados para los amistosos previos: Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Simón Escobar, Ignacio Ovando, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. Alexis Mac Allister fue el último en incorporarse al grupo.

El primer día de trabajo dejó una señal de atención: Lionel Messi, junto a otros ocho jugadores, entrenó de manera diferenciada. También se recuperan Leandro Paredes, Emiliano «Dibu» Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Los próximos días serán clave para evaluar la evolución física del grupo antes de los compromisos de preparación.

La hoja de ruta incluye dos amistosos: el sábado 6 de junio ante Honduras en College Station, Texas, y el martes 9 ante Islandia en Auburn, Alabama. Tras esos partidos, el equipo regresará a Kansas City para continuar los entrenamientos hasta el debut mundialista.