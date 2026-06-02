Habló una denunciante de Barrelier y reveló detalles estremecedores

Una joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 contó por primera vez el episodio que aseguró haber vivido dentro de la casa del acusado. Su testimonio reapareció en medio de la investigación por el crimen de Agostina Vega y volvió a poner el foco sobre antecedentes que aún son analizados por la Justicia.

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un nuevo elemento de impacto público luego de que una joven que denunció a Claudio Gabriel Barrelier en 2025 relatara por primera vez los hechos que aseguró haber vivido dentro de la vivienda del acusado. La mujer sostuvo que fue privada de su libertad y logró escapar semidesnuda antes de ser auxiliada por vecinos.

El testimonio cobró relevancia en medio del avance de la causa que tiene a Barrelier como principal sospechoso del asesinato de la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba. Mientras la Justicia espera nuevos resultados periciales y forenses, la denunciante decidió hacer pública su experiencia y pidió que se esclarezca el caso.

La causa a la que hace referencia se inició en mayo de 2025, cuando vecinos asistieron a una joven que salió de una vivienda pidiendo ayuda. Tras el episodio, Barrelier fue detenido, aunque recuperó la libertad semanas después. El expediente continúa abierto.

En declaraciones a Cadena 3, la mujer recordó que tenía 20 años cuando ocurrió el hecho y explicó que ingresó al domicilio junto al acusado sin sospechar que la situación derivaría en un episodio de violencia.

Según su relato, en un momento Barrelier comenzó a comportarse de manera extraña y posteriormente exhibió un arma de fuego. La joven afirmó que fue obligada a permanecer dentro de la vivienda mientras era interrogada sobre las personas que conocían su paradero.

Durante la entrevista, describió momentos de extrema tensión y aseguró que fue retenida contra su voluntad. También sostuvo que el acusado le exigió quitarse la ropa y que posteriormente le inmovilizó las manos y los pies, además de cubrirle la boca con cinta adhesiva.

La denunciante relató que logró escapar porque una de las ataduras no estaba completamente ajustada. Según explicó, salió corriendo de la vivienda y fue asistida por un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones.

«Me dieron una remera porque salí prácticamente sin ropa», recordó durante la entrevista radial.

La mujer también manifestó su malestar por la evolución judicial de la causa iniciada en 2025 y cuestionó la decisión que permitió la liberación del acusado poco tiempo después de su detención.

Por último, señaló que decidió hablar públicamente ahora porque considera que su testimonio puede aportar contexto a la investigación por el crimen de Agostina Vega. «Quiero que se haga justicia por la nena», expresó.

Mientras tanto, la fiscalía que investiga el asesinato de la adolescente continúa reuniendo pruebas para determinar la secuencia de los hechos y definir la situación procesal de Barrelier. En paralelo, avanzan los análisis forenses, peritajes tecnológicos y estudios complementarios que podrían resultar determinantes para la causa.