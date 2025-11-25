Tras la caída del Swap de EE.UU., el Gobierno rechazó rumores de un rescate de bancos
El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que exista una negociación por un rescate financiero de USD 20.000 millones con bancos internacionales. Afirmó que se trata de “una operación” orientada a generar confusión. El funcionario no mencionó el préstamo corto de USD 5.000 millones señalado en versiones periodísticas.
Por Alejo Pombo
El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este jueves la existencia de un supuesto plan de rescate por USD 20.000 millones negociado con entidades financieras internacionales y sostuvo que la versión responde a “una operación más” con la intención de generar confusión.
La aclaración fue publicada en sus redes sociales, donde respondió a informaciones difundidas en las últimas horas. Caputo hizo referencia a un posteo del periodista Eduardo Feinmann, quien mencionaba un préstamo por USD 5.000 millones, así como a una nota de The Wall Street Journal que señalaba que el supuesto plan de rescate había sido archivado.
“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, publicó el ministro.
Las versiones mencionaban que el Gobierno mantenía conversaciones con entidades como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup para obtener financiamiento. Sin embargo, Caputo evitó referirse específicamente al préstamo de corto plazo, conocido como REPO, por USD 5.000 millones, que se mencionaba como respaldo para afrontar vencimientos por unos USD 4.000 millones en enero.
Antes de su publicación de la tarde, el ministro había compartido otro mensaje en X aludiendo a la nota del medio estadounidense que daba por caída la negociación. En ese posteo, respondió a un usuario con la frase: “Excelente pregunta”.