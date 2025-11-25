Identifican a los 5 ladrones que intentaron entrar a la casa de Valeria Mazza

Cinco sospechosos fueron identificados por el intento de robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro, tras analizar cámaras de seguridad. Tres de ellos son mayores y dos son menores de edad cuyos nombres no fueron difundidos. La Policía realizó ocho allanamientos, pero no logró detener a ninguno.

Por Alejo Pombo

Cinco personas fueron identificadas como los presuntos autores del intento de robo ocurrido el miércoles pasado en la casa de Valeria Mazza, ubicada en el barrio Las Barrancas de San Isidro. La investigación avanzó a partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la residencia y de la zona.

Los sospechosos mayores fueron identificados como Fabricio Rosales (18), Cristian Ezequiel Villalba (18) y Mateo Villalba (19). A ellos se suman dos adolescentes de 17 años, cuyos nombres no trascendieron por tratarse de menores de edad. Según fuentes del caso, todos presentan antecedentes por hechos similares.

Para detenerlos, la Policía llevó adelante ocho allanamientos el jueves, siete de ellos en Tigre y uno en San Isidro, aunque ninguno de los sospechosos fue encontrado. “Creemos que están ocultos todos juntos”, señaló uno de los investigadores.

Durante los operativos, se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con la ropa utilizada por los delincuentes el día del hecho, dato corroborado mediante comparación con registros de las cámaras.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, destacó que el incremento del sistema de videovigilancia fue clave para identificar a los sospechosos: “Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2.000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse”.

El episodio tuvo lugar mientras Mazza y su pareja, Alejandro Gravier, se encontraban en Italia a punto de abordar un vuelo. En la vivienda estaban los hijos del matrimonio, Taína y Benicio, junto a una empleada doméstica y una amiga de la joven de 17 años.

“Estamos bien, fue un intento de robo, no pasó nada, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están bien. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y, cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo”, expresó Gravier.