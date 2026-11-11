Tras casi 12 años, cerrarán la causa por la muerte de Yulie Huamán

Después de casi doce años de investigación, la Justicia de San Luis homologó un acuerdo económico entre dos médicos y el esposo de Yulie Huamán Rivera, fallecida en 2014. El viudo aceptó la reparación, aunque expresó su disconformidad. El cierre penal dependerá de que se cumplan todos los pagos acordados.

A casi 12 años de la muerte de Yulie Viviana Huamán Rivera, la Justicia de San Luis homologó un acuerdo de reparación integral entre los médicos Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carió y Luis Marcelino Sierra, esposo de la víctima. La resolución, adoptada el martes 10 de noviembre por la jueza María del Valle Durán, permitirá cerrar la causa penal sin llegar a un juicio, siempre que los profesionales cumplan con todos los pagos comprometidos.

El acuerdo fue aceptado por Sierra, aunque dejó en claro que no está conforme con el desenlace del proceso. Durante la audiencia manifestó que tomó la decisión por el desgaste personal y familiar que significaron casi doce años de trámites judiciales.

«He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme. Lo hago con una finalidad de poner fin a este largo proceso», expresó ante la magistrada.

El viudo también sostuvo que la vida de su esposa no tiene un valor económico y cuestionó que uno de los profesionales que, según su postura, también habría tenido responsabilidad en lo ocurrido ya no forme parte del proceso penal.

Su abogado, Ramón Chávez, explicó que el convenio fue celebrado voluntariamente y solicitó su homologación para resolver tanto el conflicto penal como el reclamo civil. La defensa de los médicos, encabezada por Bernardo Ramón Estrada, acompañó el pedido.

Cómo se pagará la reparación económica

El convenio establece que Merelli y Carió deberán abonar una suma de dinero a Sierra. El pago se realizará en cuatro etapas: una primera entrega al finalizar la audiencia y tres cuotas posteriores, con vencimientos a los 30, 45 y 60 días.

Además, los profesionales deberán hacerse cargo de los honorarios del abogado de la querella.

A cambio, la parte querellante aceptó no iniciar nuevos reclamos económicos contra los médicos por los conceptos contemplados en el acuerdo.

La jueza verificó que todas las partes conocieran las condiciones y consecuencias legales del convenio y que prestaran su consentimiento libremente, con asesoramiento de sus respectivos abogados.

Sin embargo, la homologación no implica todavía el sobreseimiento definitivo. La extinción de la acción penal y el cierre del expediente quedaron supeditados a que se acrediten todos los pagos comprometidos.

La Fiscalía no se opuso al acuerdo

La fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto, manifestó que no tenía objeciones y consideró que la reparación integral constituye una alternativa legal para resolver conflictos penales vinculados con delitos culposos.

En el caso de Merelli y Carió, la acusación fiscal sostenía que los profesionales habrían omitido realizar estudios diagnósticos e interconsultas con otros especialistas durante la atención de Huamán Rivera.

Según la hipótesis de la investigación, esas omisiones impidieron detectar oportunamente el cuadro clínico y adoptar las medidas necesarias para tratarlo.

La fiscal también recordó que la causa había llegado a su despacho en junio de 2025 y que desde entonces se habían realizado las actuaciones correspondientes para avanzar hacia el juicio oral.

Durante la audiencia, Roy Gitto señaló que otros profesionales involucrados en la investigación ya habían accedido a acuerdos reparatorios y solicitó que, una vez cumplidas las obligaciones pendientes, se declare extinguida la acción penal contra los dos médicos.

Una investigación que comenzó en 2014

Yulie Viviana Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia de San Luis, donde fue intervenida quirúrgicamente luego de recibir un diagnóstico de colecistitis aguda y litiasis vesicular.

Tras recibir el alta, su estado de salud se agravó y debió ser internada nuevamente. Durante esa segunda internación permaneció varios días sin que se lograra establecer un diagnóstico certero.

El 13 de noviembre fue trasladada al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció al día siguiente. Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.

En julio de 2026, el Juzgado de Garantía Nº 3 había dispuesto elevar a juicio la acusación por homicidio culposo contra Merelli, Carió y Marcelo Fabián Velázquez. La Fiscalía había solicitado para cada uno dos años de prisión y seis de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

Posteriormente, Velázquez también alcanzó un acuerdo de reparación integral con la querella. Otro de los profesionales investigados, Sergio Ferreyra, había sido sobreseído luego de cumplir un convenio de similares características.

Con la homologación del último acuerdo, la causa queda a la espera del cumplimiento de las obligaciones económicas para que pueda declararse extinguida la acción penal. De esta manera, después de casi doce años, el expediente se encamina a su cierre sin una sentencia que determine la responsabilidad penal de los médicos.