San Luis destruirá 294 motos secuestradas y más de 200 escapes

El Municipio compactará 294 motocicletas y más de 200 escapes retenidos para liberar un galpón del predio ferroviario, donde proyecta instalar un espacio comercial. Además, Yanina Miranda brindó detalles sobre obras hidráulicas, reparaciones cloacales e intervenciones en plazas y barrios de la capital.

La Municipalidad de San Luis destruirá y compactará este jueves 12 de noviembre un total de 294 motocicletas secuestradas y más de 200 caños de escape retenidos durante controles de tránsito. El procedimiento se realizará en el Centro de Disposición Final (CDF) y permitirá liberar un galpón del predio ferroviario donde el Ejecutivo proyecta instalar un nuevo espacio comercial para emprendedores.

La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, explicó que durante este año se publicaron edictos para que los propietarios pudieran recuperar sus vehículos, pero ninguno se presentó. Por ese motivo, el Municipio obtuvo la autorización del Juzgado de Faltas para avanzar con la destrucción.

La funcionaria indicó que parte del material resultante podría comercializarse posteriormente, aunque aclaró que la prioridad es completar la compactación. El predio ferroviario, una vez despejado, será acondicionado para desarrollar actividades comerciales. La expectativa oficial es que el nuevo espacio pueda habilitarse entre enero y febrero de 2027.

Avanza la obra hidráulica en la zona sur

Miranda también informó sobre el avance de los trabajos de drenaje pluvial en la intersección de la ruta provincial 3 y Salvador Segado, una intervención destinada a reducir los anegamientos históricos de ese sector.

Actualmente se realizan excavaciones y tareas preparatorias para construir la estructura de hormigón. La funcionaria advirtió que esta etapa puede generar mayores complicaciones para la circulación, debido a la presencia de maquinaria y trabajadores sobre la calzada.

Por ese motivo, pidió precaución a los conductores y destacó que se implementaron medidas de higiene, seguridad y señalización, especialmente por el tránsito de camiones de gran porte en la zona.

La intervención, impulsada por el intendente Gastón Hissa, representa una inversión aproximada de $870 millones y comprende unos 330 metros de nuevos canales. Según los datos difundidos por el Municipio, el sistema permitirá captar hasta diez veces más agua que la infraestructura actual.

La fecha prevista para finalizar los trabajos es el 18 de diciembre.

Una obstrucción cloacal obligó a excavar seis metros

Otro de los problemas que atiende SerBa se encuentra en la intersección de avenida Lafinur y Pringles, donde una obstrucción cloacal obligó a realizar una excavación que ya alcanzó los seis metros de profundidad.

Miranda explicó que los primeros intentos de solucionar el inconveniente mediante un camión desobstructor y varillas no dieron resultado. La antigüedad de las cañerías y la presencia de otras instalaciones subterráneas complicaron la intervención.

En el lugar también pasan una red de gas natural y una conducción de agua potable, por lo que los trabajos requieren especial cuidado para evitar daños y garantizar la seguridad del personal.

La funcionaria aclaró que el problema no está relacionado con las obras anteriores de avenida Lafinur y señaló que todavía no hay una fecha estimada de finalización. Se trata de una intervención que no estaba prevista y que requiere resolver primero las interferencias subterráneas.

Inauguran una plaza renovada en Félix Bogado

En materia de espacios públicos, Miranda anunció que este miércoles 11 de noviembre, a las 12:45, se inaugurará una plaza renovada en el barrio Félix Bogado.

La intervención surgió de un pedido de los vecinos durante una edición del programa La Muni Más Cerca e incluyó nuevas columnas de alumbrado, elevación de luminarias existentes, construcción de veredas, instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano.

También se realizaron mejoras en los murales y trabajos de acondicionamiento general del espacio verde.

La Muni Más Cerca llegará al barrio Lucas Rodríguez

Por último, la funcionaria confirmó que este jueves se desarrollará la edición número 126 de La Muni Más Cerca en el barrio Lucas Rodríguez.

El operativo tendrá lugar en el espacio verde ubicado entre las calles Los Gladiolos y José Burgos, con los servicios habituales de las distintas dependencias municipales.

Los vecinos podrán acceder a los tráileres de Zoonosis y Salud, realizar consultas en las oficinas de Transpuntano, Mesa de Entradas y Medio Ambiente, y utilizar un punto verde destinado a la recepción de materiales reciclables.