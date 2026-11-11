Black & Decker cerró en Justo Daract y despidió a 61 trabajadores

El cierre de la fábrica dejó a 61 trabajadores sin empleo y provocó un fuerte impacto en Justo Daract. Los empleados mantienen la toma pacífica de las instalaciones y reclaman el pago del 100% de las indemnizaciones, mientras crece la preocupación por las consecuencias económicas para la comunidad.

El cierre definitivo de la planta de Stanley Black & Decker en Justo Daract dejó a 61 trabajadores sin empleo y abrió un conflicto por el pago de las indemnizaciones. Tras conocer la decisión el martes 10 de noviembre, los empleados permanecieron en las instalaciones y rechazaron la propuesta de la compañía de abonar las compensaciones en condiciones que consideran insuficientes.

La noticia provocó un fuerte impacto en la localidad y en Villa Mercedes, de donde también provenían ingenieros y trabajadores administrativos que se trasladaban diariamente hasta la fábrica, ubicada sobre la ruta nacional 7.

La empresa confirmó el cierre mediante un comunicado y atribuyó la decisión a los cambios en las condiciones del mercado local. Según explicó, realizó una revisión integral de sus operaciones para evaluar la eficiencia y sostenibilidad de la planta, dedicada a la fabricación de discos abrasivos.

Sin embargo, el anuncio fue recibido con indignación por los empleados. Uno de ellos expresó su decepción por el trato recibido durante los últimos meses y cuestionó la falta de consideración hacia el personal. También criticó la intención de pagar las indemnizaciones en dos partes.

La propuesta económica constituye el principal foco del conflicto. Según trascendió, la empresa planteó liquidaciones tomando como referencia el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.

Los trabajadores y el gremio rechazaron esa modalidad y reclaman el pago completo. Sostienen que la compañía decidió cerrar la planta de Justo Daract, pero continuará desarrollando actividades en Argentina.

La situación también expuso el deterioro progresivo de la actividad industrial. Un operario con 12 años de antigüedad contó que durante los últimos meses había disminuido considerablemente la producción. En algunas jornadas, incluso, el personal debía realizar tareas de mantenimiento, pintura y reparación de las instalaciones.

Según los testimonios, pese a las consultas del sindicato sobre el futuro de la fábrica, desde la empresa habían transmitido que esperaban recuperar los niveles de producción durante el próximo año.

La repercusión económica excede a los 61 empleados desvinculados. La actividad de la planta también generaba ingresos para prestadores de servicios de Justo Daract, entre ellos transporte, provisión de agua y seguridad privada.

Mientras continúa el reclamo dentro del establecimiento, los trabajadores esperan la intervención de las autoridades laborales para avanzar en una solución. La incertidumbre alcanza a decenas de familias que perdieron su fuente de ingresos y a una comunidad que considera a la fábrica una pieza importante de su economía.

Rechazo político al recorte de las indemnizaciones

El diputado provincial Walter Aguilar manifestó su preocupación por los despidos y expresó su solidaridad con los trabajadores y sus familias. Además, rechazó el intento de reducir las indemnizaciones.

A través de un proyecto de Declaración presentado en la Cámara de Diputados, exhortó al Gobierno provincial a implementar programas urgentes de contención social, asistencia económica y reinserción laboral para el personal afectado.

La iniciativa apunta especialmente a los trabajadores técnicos y operativos perjudicados por la reestructuración y centralización industrial de la compañía en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Stanley Black & Decker aseguró que continuará operando en Argentina, donde tiene presencia desde hace más de 30 años. También afirmó que cumplirá con las obligaciones legales correspondientes y que ofrecerá acompañamiento para facilitar la reinserción laboral de los empleados despedidos.