El defensor del cirujano aseguró que la fiscal utilizó ChatGPT como fuente en un recurso judicial contra sobreseimientos por prescripción. También cuestionó sus intervenciones durante las audiencias. La polémica se produjo mientras avanza el juicio por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones denunciadas por otras pacientes.

El abogado defensor de Aníbal Lotocki, Claudio Lifschitz, cuestionó duramente a la fiscal que interviene en el juicio por la muerte de Cristian Zárate y aseguró que utilizó ChatGPT como fuente en una presentación judicial. La acusación generó polémica durante la audiencia de este miércoles 18 de noviembre, en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Lifschitz sostuvo que la fiscal María Luz Castany —identificada oficialmente con ese nombre por el Ministerio Público Fiscal— presentó un recurso contra los sobreseimientos dictados por prescripción y citó a la herramienta de inteligencia artificial como fuente.

El letrado cuestionó la preparación de la funcionaria y utilizó fuertes calificativos para referirse a su desempeño. «Yo jamás vi algo igual. Pocas veces vi un funcionario judicial tan poco preparado», manifestó.

También criticó algunas de las preguntas realizadas durante las audiencias a una médica del SAME. Según relató, la fiscal le consultó si le habían suministrado suero a Zárate cuando ya había fallecido y qué estudios médicos tenía.

«En mi época se citaba a Roxin, Zaffaroni, Sebastián Soler o Luis Jiménez de Asúa. Ahora citan a ChatGPT», ironizó el defensor.

La polémica se produjo en medio de un juicio complejo, que investiga tanto la muerte del empresario como las presuntas lesiones gravísimas sufridas por otras pacientes intervenidas por el cirujano.

La acusación contra Lotocki

Lotocki está siendo juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un empresario de 50 años que murió el 15 de abril de 2021, después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La acusación sostiene que el médico no intervino adecuadamente ante la descompensación del paciente y que habría alterado el parte quirúrgico después de su fallecimiento.

Junto a Lotocki también están imputados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico Polansky Peláez Hoyos y Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del establecimiento médico.

Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada de presuntamente haber ocultado el teléfono celular del cirujano para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

El proceso también incluye las denuncias por lesiones gravísimas que habrían sufrido pacientes operadas por Lotocki. Durante el juicio, tres de las cinco causas originales fueron declaradas prescriptas.

En una de las últimas audiencias, el tribunal hizo lugar parcialmente a un pedido de la defensa para ampliar una pericia médica. Profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires deberán aportar precisiones sobre aspectos del informe del Cuerpo Médico Forense que, según el abogado defensor, no habían quedado suficientemente aclarados.

La controversia por la supuesta utilización de ChatGPT se suma así a las discusiones técnicas y procesales que atraviesan uno de los juicios más relevantes que enfrenta actualmente el cirujano.