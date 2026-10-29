La salida de Flávio Bolsonaro reconfigura el escenario opositor en Brasil

La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, tras perder el balotaje y recibir una orden judicial para entregar sus pasaportes, abrió una disputa por el liderazgo de la derecha brasileña. Tarcísio de Freitas y Michelle Bolsonaro aparecen entre las figuras con capacidad de disputar ese espacio, mientras Lula aprovecha políticamente la crisis de su principal adversario.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, abrió un nuevo escenario para la derecha brasileña. El senador llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, luego de viajar con su familia a Estados Unidos, pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero. Bolsonaro niega las acusaciones y sostiene que es víctima de persecución política.

El viaje modificó los planes que el dirigente había anunciado tras la derrota electoral: convertirse en la principal referencia de la oposición durante el nuevo mandato de Lula. Su salida del país, sumada al conflicto judicial, pone en cuestión cómo ejercerá ese liderazgo y qué capacidad tendrá para coordinar a los distintos sectores conservadores desde el extranjero.

Flávio sostiene que su decisión responde a la necesidad de protegerse de lo que considera una utilización política de la Justicia. Sin embargo, el episodio también puede afectar su credibilidad entre quienes esperaban que encabezara la oposición desde Brasil. La controversia se suma a la derrota en las urnas y a la incertidumbre sobre su futuro judicial, en un momento en el que perderá la protección parlamentaria asociada a su cargo.

La situación abre, al mismo tiempo, una disputa por el liderazgo de la derecha. Con Jair Bolsonaro condenado por su participación en un intento de golpe de Estado y bajo arresto domiciliario, la familia enfrenta dificultades para conservar el control de un espacio político que mantiene una base electoral significativa, pero necesita construir una estrategia para volver al poder.

En ese escenario, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, aparece como uno de los dirigentes con posibilidades de ampliar su influencia. Su experiencia como ministro de Infraestructura durante la presidencia de Jair Bolsonaro, su gestión al frente del estado más poblado de Brasil y sus vínculos con sectores empresariales y conservadores le ofrecen una plataforma política propia.

A diferencia de Flávio, De Freitas puede desarrollar su liderazgo desde el territorio brasileño y combinar la oposición al Gobierno con una agenda de gestión. Su desafío será ampliar su respaldo más allá del electorado bolsonarista sin perder el apoyo de ese núcleo, que sigue siendo importante para cualquier proyecto presidencial de derecha.

La disputa por ese espacio no se limita al gobernador paulista. Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, conserva influencia entre sectores evangélicos y simpatizantes del bolsonarismo. También aparecen otros referentes conservadores que buscan construir una identidad propia y aprovechar la necesidad de reorganización del movimiento.

Lula capitaliza la crisis opositora

El presidente Lula también puede beneficiarse políticamente de la situación. Tras imponerse en una elección polarizada, la salida de su rival del país le ofrece argumentos para cuestionar su compromiso con la oposición y poner en duda las denuncias de persecución judicial.

El martes, durante los actos por su cumpleaños número 81, Lula calificó la salida de Flávio como «vergonzosa» y sostuvo que debía permanecer en Brasil para demostrar su inocencia. El mandatario también contrastó la decisión del senador con su propia conducta durante los procesos judiciales que enfrentó.

La crisis puede favorecer al oficialismo en las negociaciones con sectores de centroderecha del Congreso, donde la gobernabilidad dependerá de acuerdos que van más allá de la disputa entre Lula y la familia Bolsonaro. Sin embargo, la reorganización de la oposición no implica necesariamente una pérdida inmediata de apoyo electoral para el movimiento conservador.

La paradoja es que Flávio Bolsonaro demostró su capacidad de convocatoria al disputar la presidencia y obtener un respaldo electoral considerable, pero su salida puede dificultar la transformación de esos votos en una estrategia política sostenida. Mientras Lula busca consolidar su nuevo mandato, la derecha brasileña enfrenta el desafío de definir si mantendrá su conducción bajo el apellido Bolsonaro o avanzará hacia un liderazgo diferente.